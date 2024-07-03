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越南着力吸引来自高消费市场的国际游客
近5年来，赴越南的印度游客增长率相当高，2015-2019年间平均增长率达26.7%，从2015年的6.56万人次增至2019年的16.9万人次。2022年，越南接待印度游客约13万人次。 2023年该数字达39.2万人次，比2019年增加231%。
值得一提的是，除了来越南旅游外，许多印度人不惜花费重金包下广宁、岘港、富国等越南海滨城市的五星级酒店来举办婚礼。
平顺省Nikatour 旅游公司代表丁德光表示，印度是一个潜力巨大的客源市场，但其要求很苛刻，并且在饮食和宗教方面有着不同的标准。而越南专门做印度菜的厨师很缺乏，而且没有太多的服务经验。
根据世界旅游组织（UNWTO）的数据，印度游客的海外总消费较高，2018年达213亿美元，2019年较2018年增长9.8%。预计2025年这一支出水平可能达450亿美元，2030年约为910亿美元。
行内专家指出，印度游客喜欢探索新的目的地。他们喜欢购物、参加户外活动、参观博物馆、文化和历史遗迹。印度人除了喜欢美丽的度假村外，还喜欢购物、美食、参加聚会。印度人重视家庭，因此他们经常与家人或一群朋友一起旅行。
可见，印度是越南一个潜在的游客来源国，是越南旅游业今后的重点市场。（完）