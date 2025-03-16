越南着力促进森林生态旅游可持续发展

具有吸引力的服务类型

总面积近1万公顷的北件省三海国家公园拥有兜登（Ðầu Ðắng）瀑布、仙池（Ao Tiên）、嘭（Puông）洞穴、化模（Hua Mạ）洞穴、坦吉（ThẳmKít）洞穴等多处风景如画的景观，每年吸引成千上万的游客前来观光旅游。

与此同时，拥有俄溪（Suối Ngà）、燕溪（Suối Yến）和丰富的历史信仰遗迹，气候温和，动植物资源较为丰富的巴维国家公园，也正成为年轻人探索旅游的热门目的地。

在乂安省的浦末（Pu Mat）国家公园，各组织、个人和企业已建立了多个基于森林的生态旅游景点，每年为约200-300名当地劳动者提供就业机会。

拥有占地面积近1.7万公顷和丰富的文化遗产的清化省的浦良（Pù Luông）自然保护区每年吸引成千上万的游客前来观光和体验旅游。为了结合经济发展与森林可持续管理和保护，清化省已批准《到2020年，远期至2045年浦良自然保护区特用林内开发生态旅游、休闲度假、游客服务》提案。

同样，基于生物多样性、自然景观、乡土文化价值以和高素质人才队伍等优势，宁平省菊芳国家公园已构建了包含多种计划和产品的旅游“生态系统”。菊芳国家公园已成为学生、科学研究人员以及国内外游客的首选目的地。特别是，当地社区旅游活动创造了更多就业机会，为增加收入，进一步改善当地群众生活，提高社区对自然保护的认识，促进社区传统文化传承和保护做出贡献。

提高旅游开发效果

2024 年2 月29 日，越南政府总理签发第208/QÐ-TTg 号决定，批准了到2030 年和远期至2050年开发森林生态系统多用途价值的提案。该提案力争实现社区旅游、生态旅游、度假和娱乐活动可持续发展；争取到2030年，社区旅游、生态旅游、度假和娱乐活动的收入比2020年增长50%，到2050年增长100%。

值得一提的是，农业与环境部刚启动“国家公园护照”倡议，旨在为促进国家公园和自然保护区的生态旅游发展提供机制保障；在初期阶段，该部门将在34个具有旅游活动的特殊用途森林系统中的国家公园实施“国家公园护照”。国内外游客可以通过纸质或电子护照形式获得“护照”。

林业局局长陈光宝表示，凭借“国家公园护照”，各单位将通过下载应用程序《护照》并在媒体渠道上分享，广泛宣传富有体验性的森林旅游活动。基于旅游“护照”，森林管理机构、旅游单位和各地方将吸引更多游客前来参观和体验；大力推广旅游景点和体验方式，进而鼓励游客积分，为推动旅游产品的完善和多样化做出贡献。

越南野生动物救护中心主任阮文泰表示，为了有效开发体验旅游，需要提高缓冲区居民对野生动物保护工作的意识。完）