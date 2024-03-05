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越南着力为木材加工业创造具有可持续性的原材料
据企业评估，现有木材资源虽然满足出口木材加工需求量的70%以上，但由于其质量问题导致木材资源的稳定性和可持续性仍不高。
农业与农村发展部林业局指出，由于规划中林业用地面积较小，而且比较分散，导致各地方的造林、特别是优质大径级用材林造林工作因仍面临较多困难和挑战。
要快速填补木材原料的短缺，最好的方案是扩大优质、获得国际和国内组织颁发的可持续发展证书的经济林种植面积。
据林业局的统计数据显示，至今各地森林种植面积已迅速增加。全国现有森林面积约1474万公顷，其中人工林457万公顷（31%），天然林1017万公顷（69%）。除了为数百万农户创造就业机会之外，人工林还成为木材加工业和出口活动的主要供应渠道。
越南林业科学研究院副院长陈林同透露，2006年，越南部分森林早就获得森林可持续经营认证（FSC）。
2018年，越南政府批准了《森林可持续管理方案》，责成农业与农村发展部制定符合森林认证体系认可计划（PEFC）的标准和要求且获得PEFC公认的越南国家森林认证体系。
截至2023年底，越南获得VFCS/PEFC和FSC认证的森林面积达近50万公顷。获得可持续经营认证的森林面积迅速增长为推动出口木材加工业高质量发展夯实基础。
着力扩大大径级用材林种植面积
要打造有竞争力、实力强的木材工业，必须集中开发获得森林可持续管理认证的合法优质木材资源。
目前，许多地方已集中扩大大径级用材林面积，提高森林产量和质量并与实现森林可持续管理与获得森林相关认证相结合；为加工业提供合法优质的木材原料，从而提高森林种植户的收入水平。
森林获得国家预算的有效支持；根据林业、土地、信贷、税收、市场、产消对接等机制和政策，推动大径级用材林种植社会化投资。
日前，农业与农村发展部颁发了《2024-2030年阶段大径级用材林发展计划》。
其中明确，到2030年大径级用材林面积达约100万公顷，其中继续维持50万公顷的现有大径级用材林面积，在2024-2030年阶段完成造林45万至55万公顷。（完）