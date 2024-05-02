越南盖梅港跻身全球30大集装箱港口行列

Alphaliner公布的数据显示，2023年盖梅港集装箱吞吐量达近560万标准箱（TEU），相当于2022年，但由于美国萨凡纳港（Savannah）和菲律宾马尼拉港（Manila）吞吐量下降，因此盖梅港的排名上升两位，位居全球第30位。



根据Alphaliner的排名，全球排名前五的港口变化不大，前三名依然是中国上海港、新加坡港和中国宁波-舟山港，第四和第五名分别是中国青岛港和深圳港。十大港口中，中国港口有六个，广州港和天津港分别位居第六和第八位。



随着吞吐量达到近840万TEU，越南胡志明市港的排名上升一位，从第21位跃至第20位，继续保持越南最大集装箱港口的地位。在东盟地区，胡志明市港排在新加坡港、马来西亚北港（Port Kelang）和丹戎帕拉帕斯港（Tanjung Pelepas）以及泰国姆差邦港（Laem Chabang）之后，位居第五。



自2009年6月第一个码头投入运营以来， 15年来，盖梅港取得了长足发展，跻身全球30大集装箱港口行列。



2023年，越南首次有两个集装箱港口进入全球30强。在企业多元化供应链和加快制造业转移、越南港口基础设施投资加大的背景下，越南港口系统有望在未来几年继续保持全球30强的地位。(完）