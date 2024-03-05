越南皮革鞋类生产与出口出现积极迹象

嘉定集团股份公司董事长阮志忠先生表示，该公司目前已有到2024年6月的订单。实际上，决定转向生产中等以上、难度较高的鞋类产品，就是企业新年伊始获得更多订单的一个优势。



越南平阳省永欣塑胶有限公司（EVER TECH PLASTIC VIETNAM CO.,LTD）副总经理阮氏玉女士表示，永欣塑胶有限公司目前已有2024年前几个月的订单，公司产品主要出口美国和欧盟等市场。永欣塑胶有限公司不断努力，通过符合绿色标准、适应日益上升市场要求的生产方式来寻找订单。



越南统计总局的数据显示，截至2024年2月15日，鞋类出口额超过24.6亿美元，同比增长16%以上。越南皮革、鞋类和手袋协会（LEFASO）副会长兼秘书长范氏青春女士表示，越南皮革鞋类出口市场仍主要是美国、欧盟、日本、韩国和中国5个市场。其中，美国占比份额最大，为35%，其次是欧盟，约占26%，其余为日本、韩国和中国。



今年年初以来，越南皮革鞋类企业尽管迎来大量订单回流，但多位行内专家认为，皮革鞋业的困难和挑战依然存在。世界市场上的绿色和可持续发展标准将给越南鞋业带来一定压力。因此，加强联营投资，形成生产生态系统，满足市场需求，是帮助企业渡过难关，实现可持续发展的出路。（完）