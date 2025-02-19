在这个技术不断进步和数字革命正在改变我们生活、工作和与世界互动的方式的时代，越南是时候拥抱数字化浪潮并重塑其为子孙后代取得成功做好准备的方式。一些专家对越南在新形势下创新发展趋势提出了上述看法。

据专家的分析，越南的创新事业受到年轻人口、政府支持和越南日益发展的创业文化等多种因素的推动。其中，数字化转型、创业生态系统、绿色技术、工业4.0、金融科技（fintech）等成了大势所趋，越南正面对挑战和机遇并存的局面。

据亚洲创新实验室（InnoLab Asia）有限责任公司代表阿尼尔班·罗伊（Anirban Roy）的评价，越南在将技术应用于企业运营方面处于领先地位，但在机构和法律法规、劳动力技能、基础设施发展和全球合作等方面仍面临不少挑战。因此，在新市场建立合作伙伴关系是降低风险并增加成功机会的关键因素。

另一方面，越南等发展中国家将环境、社会和公司治理（ESG）标准融入商业运营的措施是企业确保国内和全球市场可持续性和竞争力的必然趋势。

e-LogiT有限公司创始人、首席执行官角井亮一（Ryoichi Kakui）指出，越南拥有跨境合作的优势，并从许多不同地区获取资源，以促进创新。因此，参与创新和跨境合作将有助于越南成为全球市场的重要组成部分。

雪州资讯科技及数码经济机构（SIDEC）首席执行官Loo Chuan Boon表示，胡志明市乃至越南以多元文化、稳定的地缘政治、政府针对创新型初创企业开放的政策等诸多优势被视为东南亚市场的门户。这是企业和投资者前来寻求多领域合作机会的有利条件。

胡志明市人民委员会副主席武文欢透露，越南凭借其充满活力的经济和年轻富有创造力的劳动力，成为国际风险投资者的潜在目的地。越南初创企业社区正在不断发展壮大，不断创造众多领域的创新方案和技术应用。

胡志明市营造便利法律环境，提高创新和创业质量，逐步将胡志明市乃至越南创新创业生态系统与该地区的其他国家相媲美。

因此，胡志明市向国际友人和该地区其他国家介绍该市创新创业生态系统也是越南初创企业向全球市场推介其产品、服务和创新解决方案的机会。同时寻求吸引英国、德国、韩国、印尼、马来西亚等国家的投资基金和天使投资者的风险投资的机会。（完）