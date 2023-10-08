越南的好朋友德国教授威尔弗里德·吕雷博士去世

直对越南怀有深厚感情的德国教授、越南学专家威尔弗里德·吕雷（Wilfried Lulei）博士刚刚在柏林去世，享年85岁。

越南通讯社驻柏林记者报道，越南驻德国大使武光明在社交网络脸书上转发了德越协会（DVG）关于威尔弗里德·吕雷教授去世的公告，并对他表示深切哀悼。

DVG主席、前德国驻越南大使罗尔夫·舒尔茨（Rolf Schulze）先生称这是一个巨大的损失。 DVG成员十月艺术俱乐部（VN10CLUB）向吕雷教授表示哀悼——“一位著名的历史学家、教师、越南学家、一个了不起的人、越南的好朋友、VN10CLUB的密友！永别了”，并表示威尔弗里德·吕雷教授将永远留在大家的美好回忆里。

众多旅居德国越南人士和认识他的德国人也向威尔弗里德·吕雷教授的家人致以深切慰问，对失去一位为塑造德越友谊做出贡献的越南好朋友表示悲伤。

威尔弗里德·吕雷教授 1938 年 9 月 7 日出生于捷克共和国的拉里绍夫（Láryšov）。作为德国越南协会的联合创始人之一，他多年来担任该协会执行委员会成员和该协会咨询委员会主席。在研究和工作期间，他写了许多有关越南的书籍，其中包括1978年出版的《越南全国走上社会主义道路》和2028出版的《越南从雄王至今的历史》。

威尔弗里德·吕雷教授的去世给认识他的越南朋友留下了深深的遗憾。他为使越南形象更贴近德国人民、促进日益牢固的德越友谊所做的努力将永远铭刻在越南人民心中，并激励当代人和子孙后代继续维护和发展德越友谊，进一步促进越德两国人民友好、团结和亲密的关系。（完）