越南的努力及为东海和平与稳定作出的贡献

作为东盟与中国在东海问题上达成的第一份文件，《宣言》体现了有关各方所作的承诺，也是评价有关各方行为合法性和正当性的依据。同时，《宣言》还促进了东盟与中国的互信和海上合作。



遵守《东海各方行为宣言》的承诺



《宣言》开篇，是有关各方重申对履行《联合国宪章》、1982年《联合国海洋法公约》、《东南亚友好合作条约》、《和平共处五项原则》和其他国际法普遍原则等调整各国关系的基本规则的承诺。这些承诺是主流。



自《宣言》签署至今，奉行和平外交政策的越南，一向遵守《宣言》承诺，同时要求有关国家严格履行这项文件中的承诺。在落实《宣言》过程中，越南坚持在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上，以和平方式解决与东海有关的所有争端，推动全面落实《宣言》，并向制定“东海行为准则”（COC）迈进。



《宣言》中提到的海洋环境保护、海洋科学研究、搜救、救援等海上合作也受到越南的重视。越南与有关国家签署了多项解决重叠海域问题的合作协议。在海洋科研和海洋环境保护方面，越南和菲律宾在东海联合发起和开展海洋学和海洋科学研究考察（JOMSRE-SCS）。越菲两国分别于1996 年、2000 年、2005 年和 2006 年进行了4次成功的考察，这也成为本地区特别是东海争议国家之间海洋研究合作的典范。越南与菲律宾的海上合作也扩展到海洋环保、水文气象、海上运输、搜救等诸多领域。



在与中国的海上合作中，在遵守国际法的基础上，两国在底泥研究领域也实施了很多项目，启动了海洋环保领域的一些新合作项目。



国际舆论支持



国际政治分析专家格里高利·特罗菲姆丘克在俄罗斯新闻网（Infox.ru）上发表题为《越南——东盟的旗舰》的文章，其中强调越南在营造包括东海在内的整个地区和平稳定环境方面的一贯和建设性立场是有助于越南适应现代地缘政治形势的重要因素。这位俄罗斯专家特别强调了越南在地区问题上所发挥的作用，并指出越南在国际舞台上的威望和地位不断提高。



俄罗斯科学翰林院“塑造欧亚经济联盟的社会政治问题”社会科学中心科学委员会专家安东·维克托罗维奇·布雷迪欣在强调包括《联合国海洋法公约》在内的国际法律文件对东海争端以及促进“东海行为准则”谈判进程的特殊重要性时也高度评价越南的一贯政策为营造包括海洋经济在内的社会经济发展所需的和平稳定环境做出的贡献，尤其是以“和平、友好、合作和发展”为方针解决东海问题。



东盟与中国签署《东海各方行为宣言》20年来，越南一向履行承诺，愿与其他国家合作，以包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法为基础，为东海的和平稳定作出贡献。越南在推动全面落实《东海各方行为宣言》方面的合理切入和积极努力，有助于提升《宣言》的地位和意义，为东盟和国际社会建设和平、友好、合作的东海的共同努力作出了重要贡献。（来源：越南之声广播电台）