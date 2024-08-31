越南百香果获准出口美国

迄今，越南共有8种新鲜水果获准输往美国，包括火龙果、芒果、龙眼、荔枝、红毛丹、牛奶果、柚子及椰子等。

《越共电子报》报道，越南农业与农村发展部刚与美国农业部就新增越南一种新鲜水果——百香果进入美国等问题达成重要共识。此外，双方同意多样化检疫形式来减少费用和提升越南水果在美国市场的竞争力。

向美国出口新鲜水果时，越南要遵守美方关于食品安全和植物检疫方面的严格标准。各个种植专区和加工基地要满足不同标准，确保不含植物农药残留，没有细菌、滴虫、霉菌等微生物感染，采收工作不能影响到水果质量。

日前在美国首都华盛顿举行的越南农业与农村发展部与美国农业部领导人之间的工作会晤上，双方共同讨论的一个重要问题是继续开放水果市场。

越南农业与农村发展部副部长黄忠认定：“目前，双方已按照各自相关规定进行技术处理，并希望在最早时间内我们的百香果将成功输往美国。此外，本部还指导对无籽柠檬、菠萝蜜或番石榴等另外水果进行技术档案完善。这是美国企业和旅美越南人社群建议并希望出口到美国的水果。”

迄今，越南共有8种新鲜水果进入美国，包括火龙果、芒果、龙眼、荔枝、红毛丹、牛奶果、椰子和柚子等。今年上半年，越南对美国的水果出口总额约达1.5亿美元，同比增加32.4%。

除了讨论如何增加向对方市场出口的水果种类之外，双方还讨论实现植物检疫方式多样化的措施，旨在方便越南新鲜水果向人口规模超3亿人的美国市场的出口活动，同时减少和提高这种水果在美国的出口成本和竞争力。（完）