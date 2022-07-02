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越南百香果自7月1日起获准进口中国
据中国海关总署的要求，出口到中国的百香果必须满足包装规格、害虫控制、种植区代码、档案保存等方面的要求，确保产品质量和食品安全。
中国海关总署还建议越南农业与农村发展部配合对出口产品进行抽样检验。此外，百香果生产过程必须符合 VietGAP、GlobalGAP 等良好农业规范的要求。
越南农业与农村发展部每年将向中国海关总署提交百香果出口企业名单。该名单获批后将在中国海关总署官网上对外公布。
中国同意进口越南百香果是越南农业与农村发展部长期谈判和努力推动市场开放的成果。
百香果是2021年越南出口价值最高的10种水果之一。5年来，越南百香果产量和出口额均增长了300%以上。百香果种植面积和产量不断增加，尤其是在西原地区，每公顷百香果带来的利润可达3.5亿到4亿越盾。（完）
中国海关总署还建议越南农业与农村发展部配合对出口产品进行抽样检验。此外，百香果生产过程必须符合 VietGAP、GlobalGAP 等良好农业规范的要求。
越南农业与农村发展部每年将向中国海关总署提交百香果出口企业名单。该名单获批后将在中国海关总署官网上对外公布。
中国同意进口越南百香果是越南农业与农村发展部长期谈判和努力推动市场开放的成果。
百香果是2021年越南出口价值最高的10种水果之一。5年来，越南百香果产量和出口额均增长了300%以上。百香果种植面积和产量不断增加，尤其是在西原地区，每公顷百香果带来的利润可达3.5亿到4亿越盾。（完）