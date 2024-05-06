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越南电视台异地同步直播节目 《在决胜旗帜下》举行
越南政府总理范明政以及前越南党和国家领导人出席该活动。
值此机会，越南政府总理范明政和代表们向参加奠边府战役的老兵、先锋青年、支前民兵等送上鲜花和奖章。
异地同步直播节目 《在决胜旗帜下》将观众们带回那段枪林弹雨的难忘岁月，通过当前的体验和过去的回忆、艺术与分析和评价相结合再现了70年前的重要里程碑。奠边府大捷不仅为越南民族抗法战争中留下宝贵经验教训，而在当今国家革新事业中仍保留其原有价值，即关于党的英明领导、独特军事艺术、强化民心阵势、弘扬民族大团结精神和韧性外交政策的经验教训。
通过回顾奠边府大捷的历史性里程碑和历史见证者的故事，观众更多地了解奠边府战士的艰辛困苦，以及包括支前民兵、先锋青年、文工队以及反战运动的活动。
可以说，奠边府大捷是整个民族的共同胜利，由一个民族对独立、自由的渴望铸就而成。奠边府胜利不仅仅是奠边府的胜利，而是整个民族凝心聚力、用财力物力和血肉之躯换来的胜利。
在奠边府大捷70周年（1954年5月7日~2024年5月7日）之际，在新时代，人类仍然面对关于和平与自由之问。为了和平要付出什么代价？越南人民对此有了明确的答案。
武元甲大将曾说过：“奠边府是历史为当今时代侵略战争预留的“相约之地”。越南的历史经受住了挑战。每当有外国侵略者时，独立精神和对自由的渴望超越了一切。奠边府是这种精神和渴望的鲜明例子，也是“历史为侵略战争保留的“相约之地””。子孙后代将追随老前辈的足迹，发扬奠边精神，努力建设和平、发展的越南，日益巩固越南在国际舞台上的地位。（完）