越南电视台异地同步直播节目 《在决胜旗帜下》举行

越南政府总理范明政以及前越南党和国家领导人出席该活动。



值此机会，越南政府总理范明政和代表们向参加奠边府战役的老兵、先锋青年、支前民兵等送上鲜花和奖章。



异地同步直播节目 《在决胜旗帜下》将观众们带回那段枪林弹雨的难忘岁月，通过当前的体验和过去的回忆、艺术与分析和评价相结合再现了70年前的重要里程碑。奠边府大捷不仅为越南民族抗法战争中留下宝贵经验教训，而在当今国家革新事业中仍保留其原有价值，即关于党的英明领导、独特军事艺术、强化民心阵势、弘扬民族大团结精神和韧性外交政策的经验教训。



越南政府总理范明政和代表们出席在胡志明市守语旗台遗址分会场的活动。图自越通社

通过回顾奠边府大捷的历史性里程碑和历史见证者的故事，观众更多地了解奠边府战士的艰辛困苦，以及包括支前民兵、先锋青年、文工队以及反战运动的活动。



可以说，奠边府大捷是整个民族的共同胜利，由一个民族对独立、自由的渴望铸就而成。奠边府胜利不仅仅是奠边府的胜利，而是整个民族凝心聚力、用财力物力和血肉之躯换来的胜利。



在奠边府大捷70周年（1954年5月7日~2024年5月7日）之际，在新时代，人类仍然面对关于和平与自由之问。为了和平要付出什么代价？越南人民对此有了明确的答案。



武元甲大将曾说过：“奠边府是历史为当今时代侵略战争预留的“相约之地”。越南的历史经受住了挑战。每当有外国侵略者时，独立精神和对自由的渴望超越了一切。奠边府是这种精神和渴望的鲜明例子，也是“历史为侵略战争保留的“相约之地””。子孙后代将追随老前辈的足迹，发扬奠边精神，努力建设和平、发展的越南，日益巩固越南在国际舞台上的地位。（完）