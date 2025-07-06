越南电影节在英国举办：用电影讲述民族文化

本届电影节聚焦越南革新时期的电影作品，展映多部珍贵影片，其中大部分为首次在英国公映，具有较高的历史和艺术价值。



开幕影片为1990年由著名导演陈芳执导的《雨中歌唱》。该片长期封存于档案馆，此次时隔35年重见天日，吸引了众多影迷关注。开幕式还融入现代音乐元素，包括说唱歌手Jianbo的音乐短片《For the Honour》和DJ Nammy Wams的现场演出，呈现出传统与当代交融的艺术氛围。



电影节导演黄云雪在接受越通社驻英国记者采访时表示：“Star Nhà Ease自2024年首次举办以来，已成为英国首个专注于越南电影的文化平台。首届电影节赢得了包括本地观众在内的广泛关注，许多观众首次从越南人的角度感受越南电影，收获了共鸣与情感联系。正是这一反响，促使我们继续举办第二季。”



据介绍，2025年第二季电影节将于7月至8月期间在伦敦、伯明翰和曼彻斯特三大城市陆续举办。除电影放映外，活动还包括现场音乐、诗歌朗诵、主题研讨会及艺术展览，内容形式多样，注重互动体验。



除《雨中歌唱》外，本届电影节还将放映《舞女》（2002）、曾获奥斯卡提名的纪录片《雾中女孩》（2021）、以及经典影片《爱情的苦味》等多部代表性作品。



活动期间，“倒带与重塑”（Rewind and Reframe）越南电影海报艺术展也将同步举行（7月3日至8月13日），展出经过重新设计的越南经典影片海报。限量版海报将通过线上平台公开拍卖至8月31日，所得资金将用于支持未来电影节的持续发展。（完）

越通社