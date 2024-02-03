越南电子票务系统开始投入运行 为吸引游客创造便利条件

据越南文化体育旅游部国家旅游局的消息，旅游部门正在积极加快数字化转型进程，构建智慧旅游生态系统，促进旅游服务经营活动，提升游客体验。该局建立了旅游管理和商务平台、越南旅游应用程序（Vietnam Travel）、智能旅游卡和“在线-互联-多方式”电子票务系统等共享数字生态系统。

据国家旅游局的消息，电子票务系统拥有突出的优点，是一个突破方向，适合当前数字技术的发展趋势。目前，电子票务系统受国内外游客、导游、目的地人员的好评。这是支持各参观景点、博物馆和遗迹区革新旅游票售检方式的新措施，为游客、旅行社和目的地管理委员会提供便利。

目前，越南文庙国子监、胡志明主席遗迹区、馆圣庙和越南美术博物馆的电子票务系统已投入运行，为游客提供便利。

旅游信息中心主任黄国和表示，“在线-互联-多方式”电子票系统帮助各旅游景点向科学便捷方向革新售票系统管理方式。

“在线-互联-多方式”电子票务系统有利于减少等待和排队时间，推广无现金交易，为游客提供便利条件。这是目的地管理委员会控制和掌握游客的需求、行为和趋势，增加目的地和公共服务之间的连通性，为游客带来最佳体验的有效工具。

目前，越南发布了促进数字化转型的许多指导文件，特别是将优先发展数字旅游视为准备度高的领域。至2030年越南旅游发展战略强调，应加快数字化转型进程，形成与发展智慧旅游生态系统。（完）