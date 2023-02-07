越南电子商务继续实现爆发式增长

汇聚诸多优势和有利因素，再加上增长的助推力，越南电子商务市场在2023年继续实现爆发式增长，而且今后可实现可持续发展。

数字经济的烙印

据越南工贸部的评价，2022年，越南电子商务活动继续向前发展，成为重要的分销渠道。2022年，越南零售电商行业市场规模达约164亿美元，占全国消费商品和服务营收额的7.5%。2022年预计约有5700万至6000万越南人进行网购，人均消费支出为260至285美元。

越南以20%的年均增长率被全球知名市场研究机构eMaketer评为全球电子商务增长前 5 名的国家。

2022年，Shopee、Lazada、Tiki和Sendo等越南四大电商平台的营收总额高达135万亿越盾（约合57.5亿美元）。《越南电商白皮书》的数据显示，越南74.8%的互联网用户在网上购物。

谷歌亚太区副总裁、东南亚地区负责人斯蒂芬妮 (Stephanie)评价称，越南在今年排行榜中名列榜首，数字技术和电子商务增速为东南亚地区最快。特别是，在2022年越南数字经济规模230亿美元中电商领域占140亿美元，2025年当越南数字经济规模达490亿美元时，电商领域将占320亿美元。

增长动力强劲 上升空间广阔

谷歌发布的《东南亚数字经济报告》中预测，未来几年越南电商市场将会继续实现爆发式增长，到2025年将突破390亿美元大关，仅次于印度尼西亚。截至2025年，越南互联网行业收入预计达570亿美元。此外，越南网购人数在区域内排名第二。

越南电子商务协会（VECOM）评价称，越南电商市场发展空间广阔，因为政府和各部门十分重视完善体制和政策，推动电商人力资源发展和推进无现金支付应用。

目前，越南零售市场规模约2500亿美元，为电商发展提供广阔空间。越南政府提出将电商销售额占零售总额的比重提升至20%的目标。

越南Sapo技术股份公司总经理评价称，多年来，越南电商领域实现质量数量双增。预计到2027年，越南电商增速将在区域内排名第一，达400亿美元。

越南电子商务正在迎来数字化转型、消费者的信任、技术基础设施、互联网的广泛普及、资本、网上支付、物流服务和人力资源等各方面的诸多增长动力。特别是，越南政府出台了多项支持数字经济和电子商务发展的机制和政策。2023年，电子商务有望加速增长并成为越南数字经济增长的一大支撑等。（完）