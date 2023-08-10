越南电商增长速度跻身全球前五

在“跨境电商：突破时代”倡议框架下，越南工贸部电子商务和数字经济局与亚马逊越南全球贸易平台（Amazon Global Selling Việt Nam）、河内市工贸局于8月10日上午联合举行了关于通过亚马逊出口促进方案的培训研讨会。研讨会的主题为“跨境电商：越南木业、手工艺业和纺织业的机遇”。

该研讨会为河内企业、商人和人力资源机构提供有系统性、及时更新、准确的知识和技能，进而促进越南木材、手工艺品和纺织品通过跨境电子商务推向全球市场。

电子商务和数字经济局电子商务发展中心主任阮文成在研讨会开幕式上致辞时表示，跨境电子商务在多个国家是一个强劲发展的趋势。在越南，跨境电子商务被视为一个具有巨大潜力且符合政府有关数字经济发展政策的领域。越南以20%的年均增速跻身全球电商增速前五名之列。2022年，在亚马逊上销售的越南企业出口额增长了45%以上。

阮文成表示，电子商务和数字经济局一直在推动越南进出口企业参与电子商务，为越南进出口企业提供机会。2023年及后续几年，电子商务和数字经济局将继续与亚马逊全球开店越南站联合举办培训活动和实践活动，进而支持越南企业有效地参与跨境电商活动。

亚马逊越南全球贸易平台战略合作总监杜红幸在研讨会上表示，家居装饰、床上用品、内室装饰、厨房用具等一些越南商品在亚马逊上很受欢迎。

杜红幸强调，为了征服亚马逊的客户，企业应该专注于适合国际消费者口味的主打产品，特别是源自自然并结合艺人的精致、技巧和独创性的产品。

研讨会期间还设有展示越南企业在亚马逊平台上销售的产品的展区，为卖家了解和找到产品供应源，掌握企业现状，促进企业间生产合作，完善出口流程创造便利条件。（完）