越南电力积极将燃煤项目转化为液化天然气项目

成功将燃煤项目转化为液化天然气项目对于确保越南国家能源安全和实现2050年净零排放的目标至关重要。

据专家评估，在燃煤火电不许进一步发展、水电基本没有发展余地的背景下，今后越南电力的发展将面临诸多困难和挑战。 因此，目前发展燃气热电（包括天然气和液化天然气）作为电力供应源，对于保障经济电力供应、推动越南逐步向清洁能源转型具有极为重要的作用。

越南工贸部部长阮鸿延强调，液化天然气发电厂项目是确保越南2021-2030年及以后阶段经济社会发展的电力供应来源。电源开发进展缓慢，特别是使用液化天然气的火电等电源发展缓慢，将对国家电力供应安全造成严重的后果。

然而，是否批准转换取决于工贸部与投资者和项目所在地的协商。 工贸部必须考虑很多问题，例如：电源结构的适宜性、影响电价的评估、项目投资者以及有关单位的能力、项目转产技术条件等。

越南企业论坛电力与能源工作组组长约翰·洛克霍尔德（John Rockhold）先生认为，煤电项目转气电项目是一项紧迫性的问题。 原因是液化天然气比煤炭的碳排放量降低了50%。此外，信贷机构也在收紧煤电项目的资金，以确保国际减排承诺。洛克霍尔德先生认为，为了使这一转型取得成功，基础设施因素、深水港、电价，尤其是政府的指导是关键因素。

随着经济社会的发展，城市化和工业化对电力需求的增加。 能源领域专家表示，近期全球市场的发展进一步表明加速能源转型进程的迫切需要，因为能源系统依赖于燃料，化石能源会影响全球经济的成本水平。 尤其是在当前可持续发展的趋势下，可以说液化天然气是燃煤发电项目的完美替代方案。（完）