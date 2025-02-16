越南田径力争稳固东南亚领先地位

根据《2030年越南体育发展战略与2045年远景规划》，越南竞技体育提出在东南亚运动会（SEA Games）保持前三，在亚洲运动会（ASIAD）跻身前20，并力争在亚洲运动会夺得5-7枚金牌，同时在奥运会和残奥会上实现奖牌突破等目标。作为重点投资的核心项目之一，越南田径也制定了详细的发展规划，以助力实现上述目标。

越南田径已启动《2025-2035年发展规划及2045年远景》提案，并进行资金规划，以确保战略目标的连贯执行。

越南田径联合会秘书长阮孟雄表示，为有效落实该战略，越南田径明确了具体目标，即至2035年，在未来五届东南亚运动会中稳居前三，并争取多次跻身前二和第一。2035-2045年，确保在东南亚运动会始终稳居第一或第二的位置。

在亚洲赛场，越南田径的目标是在2030年亚洲运动会夺得1枚金牌、2-3枚银牌及铜牌，并力争在2028年奥运会上获得2个正式参赛席位。到2034年亚洲运动会，争取夺得2枚金牌、3-4枚银牌及铜牌，并在奖牌榜排名第9-12位，同时力争2032年奥运会至少有3-4名运动员达标参赛。

为实现上述目标，越南田径将优先实施以下关键措施：重点培养潜力运动员，以确保竞技水平的持续提升；注重基础设施建设，加强国家体育训练中心的田径场地建设与升级，完善训练环境；加大体育科技、运动医学投入，为运动员的选拔、训练及恢复提供科学保障。

该战略不仅致力于竞技体育的发展，还着眼于全民健康目标。越南田径计划推动6-7%人口经常性参与田径训练，提出45%以上人口经常参加体育锻炼、90%的学生和军警达到体能标准的宏伟目标。 （完）