越南环保产品亮相2025年巴黎博览会

越南驻法国大使丁全胜5月3日在巴黎博览会越南空间开幕式上发表讲话时强调，2025年对越南具有特殊意义，是庆祝国家统一50周年和国庆80周年的重要一年。谈及越法双边关系蓬勃发展时，丁全胜表示，越共中央总书记、国家主席苏林去年10月对法国进行访问，双方在各领域开展合作，此次越南参加巴黎博览会为巩固和发展越法关系作出重要贡献。



巴黎博览会组委会主任斯蒂夫·阿巴佐立高度评价越南各家伙伴和企业已参与本次博览会，为保护和传播民族文化作出贡献。



他表示，越南在他们心中占据着非常重要的地位。越南空间早已成为巴黎博览会历史的一部分，在一定程度上帮助了那些没有机会访问越南的法国人能够了解越南。



丝瓜络制品首次在巴黎博览会上亮相。图自越通社

今年越南空间的亮点是众多环保手工艺品的亮相，如丝瓜络毛巾、用木块和竹子组装的雕刻动物、用旧牛仔布碎片制作的可爱包包等。这是“越南制造”环保产品首次与传统手工艺品和民族服饰、果酱、茶叶、热带水果等一起展出，在2025年巴黎博览会中创造出独特的特色。



越南驻法国文化中心副主任曾青山表示，今年该中心通过各家旅行社资料、图片和产品向法国客户推广越南旅游业。他还强调，该中心的目标是让国际友人更加了解越南民族的文化特色和风土人情。



从本次博览会开幕第一天起，越南产品就受到法国消费者的积极响应。法国消费者莉莉安·德拉雷斯（Liliane Delarace）分享道：“我们觉得产品非常漂亮，有很多以前我们不知道的有趣的东西，所以我们想进一步探索”。越裔顾客阮氏六伊芙琳表达了她对环保产品的支持：“我以前不知道这些丝瓜络，现在看到就买了。我很喜欢越南产品。我只买越南产品，因为我太爱越南了！”



主题为“世界在巴黎”的2025年巴黎博览会自4月30日至5月11日在凡尔赛门展览中心举行，汇聚了来自全球40个国家和地区的1250多家参展商。这是法国最大的商业和文化盛会，已有120多年的历史，每年吸引数十万名参观者。（完）