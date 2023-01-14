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越南热带水果节在中国天津举行
据越南海关的统计数据，截至2022年11月，双边进出口总额达1622亿美元，增长了8%。据中国海关的统计数据，双边贸易额达2139亿美元，增长了2.6%。越南继续保持中国在东盟的最大贸易伙伴地位同时是中国在世界上的第六大贸易伙伴。
值得注意的是，水果进出口中出现许多的亮点。据中国海关的统计数据，2022年前11月，中国从越南的水果和坚果进口额达13.9亿美元，与2021年同期相比增长44.4%；与此同时2022年，两国已签署越南香蕉、榴莲、燕窝和红薯等四种对中国出口的高经济价值、产量大的4中农产品输华植物检疫要求议定书，将通过正贸形式对中国出口的农产品提升至13种。范星梅大使强调，该良好成果已为两国双边贸易的成绩做出积极的贡献。
2022年前11月，越南与天津进出口额达28.9亿美元，其中越南对天津出口额达9.5亿美元，同比增长8%。中国东北地区对农、水产品和热带水果（越南优势产品）的需求较大。
范星梅大使 表示，水果和榴莲节将帮助越南农产品进出口企业进一步贴近天津市乃至中国东北的市场，不断提高产品质量，进一步满足中国顾客的需求，促进双边农产品贸易迈进新的发展步伐，为两国人民带来实质利益。
天津市副市长杨兵强调，越南水果颇受中国人民的欢迎和喜爱。随着中国对外开放边境和该国人民生活水平的不断提高，水果进口规模将快速增加。在2012-2021年10年内，中国水果进口规模已增长了一倍。他同时承诺将确保包括越南企业在内的各国企业在中国扩大市场和开启贸易合作局面。
在越南热带水果节上共介绍了越南9种水果，包括榴莲、芒果、山竹、火龙果（白肉和红肉）、龙眼、波罗、香蕉和波罗蜜等。（完）