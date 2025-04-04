美国特朗普政府刚公布对等关税表，其中对越南输出美国的多种重要商品的对等关税税率为46%。

据各位专家分析，美国公布对越南实施对等关税税率在短期内将影响到越南电子、机械设备、纺织服装、鞋靴和木制品等产业，然而这可能成为经济在未来朝着更可持续性的方向转型。

据统计局的统计数据，越南对美国出口额最大的商品包括电子产品、机械设备、纺织品服装、鞋靴和木制品等。这些行业的多家企业营业额大大依赖美国市场。因此，这些5个产业将受影响并在贸易战中更容易受损。

越南工业区金融联合协会研究部门副主任裴贵舜认为，美国刚公布的对等关税表在短期内一定将影响到越南出口和越南经济。然而，在越南正进行体制改革和经济科技政策等的情况下这也是越南可创造长期积极变化的机会。被美国征收高税率可迫使越南加快出口市场多样化战略，用好所签署的17项自贸协定，如《越英自贸协定》（EVFTA）、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），或转向中东、东北亚、北美和非洲等新市场。在长期内，其将有助于减少对美国市场的依赖度。在出口面临困难时，国内外企业可转向国内市场等。

在美国提出新关税表的情况下，越南需继续同美国政府进行双边谈判，向项企业提供信息，以实现市场多样化，吸引美国各大集团对越投资和增加购买美国货物；利用各项自贸协定，实现市场多样化，加快实施新经济政策，如公共投资，刺激需求或发展民营经济、科技和创新。最后为通过实质性地改善营商投资环境，提高企业的竞争能力。

裴贵舜建议越南企业投入技术、数字化转型和旅游生产，更好满足国际市场的要求，在长期内其将有助于提高越南产品的竞争力和附加值。

特别，越南企业需更加注重投入、拓展市场和实现市场多样化，改进技术并将科技应用于生产，旨在减少费用，创造与众不同的产品，从而可公平竞争而不担忧税务政策的风险和各大贸易伙伴的非关税壁垒。

目前，美国是越南蔬果三大出口市场之一。在美国关税政策变更的情况下，越南蔬果协会秘书长邓福源表示，缪请安美国蔬果对越实现贸易顺差。2024年，美国蔬果对越南出口额达3.6亿美元，越南从美国进口额达5.4亿美元。目前，各家企业需保持冷清，不要恐慌。因美国不对所有商品实施46%税率，并很大可能不对越南蔬果行业实施该税率。（完）