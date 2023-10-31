越南游戏产业营业收入位居东南亚第五

越南国家创新中心（NIC）主任武国辉31日在河内举行的2023年越南游戏产业国家论坛上发表讲话时表示，10年来，越南游戏业取得了长足进展。越南游戏产业收入已超过5亿美元，在东南亚排名第五，超过一半的越南人通过游戏产品进行娱乐。

与此同时，越南游戏产业生态系统也逐渐出现了一些领先的名字，例如：VNG、Amanotes、Sky Mavis、Appota、VTC等；其中，有国际知名品牌如：Amanotes、Sky Mavis等。游戏产业还创造了许多在游戏编程、游戏设计和游戏图形方面具有高经济价值和全球竞争力的就业机会。

武国辉相信，凭借过去的重要发展里程碑和未来的巨大发展潜力，游戏有机会成为高附加值的出口产业，建设基于创新和科学技术的高素质人力资源，提高越南在全球价值链的地位。

VNG股份公司代表吕春胜表示，据报告称，仅就越南市场而言，2022年游戏行业的收入就达到了5亿美元。不过，吕文胜肯定，这个数字只是“冰山一角”，事实上，如果将几种类型的支付加在一起，游戏行业的收入可以超过10亿美元。

“这表明，不仅是世界，越南也处于游戏产业发展的大趋势中”，吕春胜强调说。（完）