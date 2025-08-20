越南游戏为何成为全球下载量最高的游戏？

据谷歌商店（Google Play）东南亚生态系统负责人约瑟夫·斯塔索拉（Giuseppe Stasolla）公布的数据，仅2024年，越南应用和游戏在海外Google Play的下载量已达到57亿次，使越南游戏超越中国，成为全球下载量领先国家。



越南游戏的全球成功



越南文化、体育与旅游部下属的广播电视和电子信息局局长黎光自由表示，在西贡会展中心举行的2025年越南游戏展GameVerse的展位数量较去年翻了一番，达到100个。来自美国、韩国和中国的跨国公司首次正式参展。韩国游戏管理与评级委员会（GRAMRA）首次在越南记录此活动，5家海外新闻机构进行了报道，显示越南游戏产业正迈向全球领导地位。

据谷歌商店（Google Play）东南亚生态系统负责人约瑟夫·斯塔索拉（Giuseppe Stasolla）公布的数据，仅2024年，越南应用和游戏在海外Google Play的下载量已达到57亿次，使越南游戏超越中国，成为全球下载量领先国家。



越南游戏的全球成功也体现在具体游戏上。由越南开发者制作的“Screw Puzzle”、“Bus Out”和“Perfect Tidy”在包括美国在内的多个国家下载量居首。其他游戏如“1945 Air Force”、“Magic Tiles 3”和“Water Sort Puzzle”也已上线，“Car Race”在游戏类别下载量中名列前茅。



iGame Global和ABI等越南游戏公司在2024年全球下载量排名前十。凭借这些成就，来自韩国、中国、日本和法国的国际游戏公司正在寻求与越南开发者合作。谷歌、苹果、Meta、抖音等全球平台，以及Unity、AppLoving、AdsFlyer、AppsFlyer等B2B公司积极合作，支持越南游戏企业发展。



越南游戏开发者联合会（VGDA）主席兼iKame Global首席执行官阮决表示，来自欧洲和印度的全球游戏公司正前来越南了解当地开发生态，尤其关注人工智能、休闲游戏商业模式和本地内容制作方法。



游戏中的“越南元素”



越南国有游戏发行商VTC集团总经理阮玉宝指出，虽然越南游戏在全球下载量高，但缺乏代表性的越南元素。很少有游戏展现越南传统、价值观、英雄和传说。



这与其他亚洲国家的成功形成对比。日本将武士、神庙、歌舞伎等传统文化融入电子游戏并向全球推广；中国则通过《大话西游》等游戏成功将传统元素融入主流游戏内容。中国国家主导的文化游戏发展提供了参考，早在2000年代初，网易的《大话西游》就证明了中国传统题材的商业可行性，并促使政府承认游戏是文化推广手段。



越南也曾尝试类似路线。VNG在2010年开发的《顺天剑》（Sun Heaven Sword）是一款基于15世纪黎朝建立者黎利传说的大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）。但尽管初期吸引注意，该游戏因商业化过度、内容缺乏及技术限制而失败。此后，越南游戏产业转向开发超简单游戏，如“Flappy Bird”，而非本土文化内容。



那么，为什么这一趋势在GameVerse 2025中更加明显？答案在于越南游戏产业的成长阶段。当越南在游戏开发上足够自信时，开始关注“越南文化”。自2024年起，随着开发能力提升，有关文化游戏内容基金的讨论开始，并且今年游戏事务已从信息与传媒部转至文化、体育与旅游部，文化成为重要主题。



越南游戏产业正寻求新的竞争优势，超越“下载量第一”，转向“文化特色”和“越南元素”。将13世纪击败敌人入侵的“东阿浩气”精神复活于21世纪游戏，可能是迈向越南成为文化强国梦想的第一步。（完）