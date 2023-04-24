越南渔业协会反对中国单方面在东海禁渔

越南渔业协会刚刚就反对中国2023年单方面在东海实施禁渔向越南政府办公厅、农业与农村发展部、外交部和越共中央对外部、中央宣教部签发公文。

近日，中方发布自2023年5月1日至2023年8月16日生效的年度东海禁渔令，涵盖越南黄沙群岛海域。

越南渔业协会称，这是中方单方面不合理且多年重复的禁令，严重侵犯了越南海洋和岛屿的主权和权益；违反了包括 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法；违背了《东海各方行为宣言》（DOC）。

越南渔业协会认为，在东海实施时间如此之长的禁渔令将阻碍越南渔船和渔民在越南拥有主权海域上的正常作业。因此，这种不合理的禁令将增加越南渔民渔船与中国海警发生冲突的风险，同时会对渔业和渔民生计造成不利影响。

越南渔业协会坚决反对中方上述非法禁渔令，并要求中方立即终止在越南黄沙海域实施这种不合理的禁渔令。

越南渔业协会还建议有关部门坚决反对并采取严厉措施阻止中国上述不合理禁渔令，以保护海洋资源和每块海域的特殊水产资源，保护越南渔民在越南拥有主权、主权权利和管辖权的海域范围内进行作业的安全，维护越南国家国防安全和国家海洋岛屿主权。

越南渔业协会将指导和引导各省、地方水产协会、地方渔业协会互相密切配合，以及相关单位积极主动地宣传信息，让渔民在海上捕鱼时遵守法律；支持和动员渔民安心出海生产，为坚定维护国家海洋主权和岛屿主权作出贡献。（完）