越南清真食品市场继续将保持增长态势

据贸易专家评价，清真食品（Halal）市场在全球范围内正在迅速增长，预计未来几年继续保持增长态势。皮尤研究中心（Pew Research Center）的一份报告显示，到2030年全球穆斯林总人口将增至22亿。这意味着穆斯林市场对清真食品的需求将不断增加。

业内专家认为，与区域内其他国家相比，越南清真食品产业发展具有许多有利条件，如地理位置优越，农业、食品、旅游、服务等领域优势巨大；深度融入国际社会，参与区域内多项重要经济合作机制，其中包括新一代自贸协定。越南政府特别关注支持企业有效进军全球清真食品市场。

然而，尽管是一个潜在的市场，但清真食品具有严格的规定，既要确保质量和卫生安全，也要符合《古兰经》和伊斯兰教法（Sharia），因此向伊斯兰国家出口产品遇到较多障碍。

目前，越南企业进军清真食品市场处在初级阶段。每年约有50家企业获得清真认证，主要产品为水产品、饮料、罐头食品、糖果、素食和药品等。

提及清真食品市场时，越南驻印尼商务处代表指出，越南企业开拓该国市场的潜力巨大，因为该国有87%的人口信仰伊斯兰教。

越南国家清真公司经理陈文新疆认为，越南地理位置优越，原材料丰富且便宜。有意开拓清真食品市场的越南企业数量正在迅速增加。特别是，发展清真食品产业让越南企业有机会发展清真旅游、清真航空、清真餐厅和清真酒店、清真物流等其他领域。

然而，清真食品产业面临的最大挑战是目前全球范围内并没有一个统一的清真食品规则；每种清真产品没有根据海关编码进行适当归类，这使得企业的出口活动面临许多困难。大多数伊斯兰国家政府要求产品获得清真认证作为强制性要求。

在此情况下， 越南企业日益重视优化生产流程，提高产品质量，力争获得清真认证。工贸部也继续为加强国际合作推动越南清真食品产业发展营造便利的法律框架；谈判并签署各项贸易协定；支持越南组织和企业与印尼、马来西亚、阿联酋有关机关和分销系统联系，深入了解相关信息。

特别是，为了推动越南清真食品产业发展，有关机关须大力分销获得清真认证的越南产品，在满足出口商的需求的同时扩大越南清真食品生产和出口规模等。（完）