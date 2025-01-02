越南深度融入国际 稳步迈入新纪元

越南常驻日内瓦代表团副团长、公使衔参赞黎廷伯在接受越通社驻瑞士记者采访时表示，先行的所有发达国家和发展中国家都充分利用多边论坛和架构来提升其地位。越南越积极融入，在多边论坛和架构中的优势就越大。几十年来，革新、发展和融入的经验是越南在新纪元中主动融入国际社会的宝贵资本。在多边场合上，越南仍有许多可以开发和利用的空间。尤其是在经济和贸易领域，随着越南不断深度融入国际社会，达成越来越多的高质量承诺。当越南经济遵守高标准的承诺时，我们可以要求合作伙伴做出类似标准的承诺。这是国际贸易中“互惠原则”的体现。

黎廷伯强调，为了使国家能够“奋发图强”，我们必须改变心态，从被动转向主动，从接受援助和技术、资金支持，转为分享经验、提供技术支持、参与制定规则并贡献智慧。

越南驻瑞士名誉领事、德国前副总理菲利普·罗斯勒（Philip Rosler）认为，越南应集中精力推动经济发展，努力实现已提出的GDP增长目标。他指出，越南迈入新纪元的最佳方式是推动投资与贸易，同时加强国际合作。当前，所有的目光都集中在越南，尤其是在越南国家统一50周年的2025年。罗斯勒强调，多边合作是越南吸引国际社会关注和外国投资者投资的方式之一，并认为这是越南在国际舞台上巩固地位的有效途径之一。

瑞士前驻越南大使伊沃·西伯尔（Ivo Sieber）也坚信，加强国际合作和推动多边主义是越南在“奋发图强纪元”中需要关注的重点。以他的看法，促进经贸发展的合作协议是越南未来需要优先考虑的事项。他说：“越南作为东南亚的主要经济体之一，目前尚未与欧洲自由贸易联盟（EFTA）签署任何贸易协定。因此，我认为我们正迎来一个良好的契机，可以推动达成一项协议。希望这将为各方带来利益，同时也对企业有所帮助。”（完）