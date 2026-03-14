越南深化与法语国家国际组织的合作

3月12日，越南国家主席常驻法语国家常设理事会代表阮氏云英大使在位于法国首都巴黎的法语国家国际组织总部与法语国家及地区国际组织（OIF）总干事卡罗琳娜（Caroline St-Hilaire）举行了工作会谈。



越通社驻巴黎记者报道，卡罗琳·圣伊莱尔在会上高度评价越南在OIF中的作用、地位和重要贡献。她表示希望越南继续为推进OIF的共同目标作出贡献。



阮氏云英在会上重申越南始终重视与OIF的合作，是OIF积极和负责任的成员；希望加强与OIF的合作，认为穆希基瓦博总干事于3月5日至7日对越南的访问为今后进一步深化越南与OIF的合作关系作出了重要贡献。



在工作会谈中，双方一致同意紧密配合，切实落实法语国家组织（OIF）总干事2025年访越及穆希基瓦博总干事近期访越所取得的成果。双方围绕加强越南法语教学合作、吸引青年选择法语学习的有效途径、发展法语人力资源，以及为参与联合国维和行动的越南公务员、军队和公安力量开展法语培训等议题进行了深入交流。



除上述内容外，双方还讨论了推动越南与法语国家经济合作、数字化转型、可持续旅游、在多边机制选举活动中发扬法语国家团结精神，同时加强妇女经济自主权和作用等。（完）