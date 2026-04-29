越南深化与东盟和欧盟国家关系 促进与文莱文化交流

在会见老挝副总理兼外交部长通沙万·丰威汉时，双方对近年来两国关系持续取得实质性进展感到高兴；一致同意保持密切协调，将越老各个领域战略联系的内涵具体化，并将其作为双边关系未来发展方向。双方一致同意加倍努力，高效履行2026—2030年两国外交部合作协议；保持并发挥两国外交部年度合作机制作用；在各场国际论坛上相互支持；为自2027年初起举办越老团结友好年纪念活动做好充分准备。双方还一致同意继续在越老柬合作机制框架内同有关国家密切配合，为越南于2026年主办的多边及次区域会议做好准备。



会见泰国副总理兼外交部长西哈萨·蓬集格时，双方均强调，将越泰全面战略伙伴关系置于首位，就2026年越泰建交50周年纪念活动准备工作进行讨论。双方一致同意尽快完善并通过2026—2030年阶段行动计划，以推动越泰全面战略伙伴关系深入发展。



值此机会，黎怀忠也同老挝和泰国外长就共同关心的地区和国际形势交换了意见；强调维护地区和平、稳定、安全的重要性；同时重视加强东盟内部团结一致、协调立场并发挥东盟的核心作用。



越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见奥地利外交部国务秘书约瑟夫·舍尔霍恩。图自越通社

同日，黎怀忠分别与欧盟委员会副主席、欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas），斯洛文尼亚副总理兼外交与欧洲事务部长塔尼娅·法永（Tanja Fajon），捷克副总理兼外交部长彼得·马钦卡（Petr Macinka），塞浦路斯外交部长康斯坦丁诺斯·孔波斯（Constantinos Kombos），立陶宛外交部长科斯图蒂斯·布德里斯（Kęstutis Budrys），奥地利外交部国务秘书约瑟夫·舍尔霍恩（Josef Schellhorn），德国外交部国务部长弗洛里安·哈恩（Florian Hahn），以及波兰外交部国务秘书巴尔托谢夫斯基（Władysław Teofil Bartoszewski）举行了双边会晤。



会见欧洲各合作伙伴时，黎怀忠强调，越南是值得信赖的合作伙伴，愿同欧盟拓展各领域合作范围。同时建议加强各级别代表团互访，特别是高层往来，从而进一步巩固政治互信，为双边合作奠定坚实基础。



黎怀忠提议各合作伙伴与越南携手推动经贸与投资合作关系走深走实，推动欧盟其余6个成员国尽早批准《越欧投资保护协定》（EVIPA）；建议欧盟对越南所做出的努力给予认可，尽快取消对越南水产品的IUU“黄牌”警告，并将越南从新不合作税收管辖区名单中剔除。



欧盟各合作伙伴高度评价越南的蓬勃发展，强调将越南视为欧盟印太战略中东南亚地区的优先伙伴之一。同时希望进一步推动政治外交关系提质升级，提升与越南的经贸与投资合作质效。欧方也希望参与越南基础设施、可再生能源、绿色技术和可持续发展项目，同时借助越南的桥梁作用，进一步加强与东盟的联通等。



就共同关心的国际和地区形势交换意见时，黎怀忠与欧盟各合作伙伴一致认为，应尽快提升东盟—欧盟合作关系水平，推动多边主义，尊重国际法，促进各地区乃至全球的和平、合作与发展。



对文莱进行工作访问期间，黎怀忠于4月28日访问文莱达鲁萨兰大学（UBD），并向该校赠送越南语书柜。此举对促进两国文化交流，增进两国人民之间的相互了解具有深远意义，同时也有助于将2023—2027年阶段越文全面伙伴关系行动计划具体化。（完)