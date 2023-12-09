越南深入推进交通运输数字化转型

交通运输和物流服务与人民生活和企业活动息息相关。该领域与生产、分销、流通、消费等经济体其他领域都存在着相互关联的关系。业内人士认为，交通运输和物流产业的数字化转型对运输安全保障、降低运输成本、为运输企业和从业人员创造便利条件等方面发挥积极作用。这就是政府将其视为“到2025年、展望至2030年国家数字化转型计划”中优先领域之一的原因。

越南交通运输部长阮文胜指出，交通运输和物流产业数字化转型是得到政府特别关注和切实指导的8个优先领域之一。因此，近期，交通运输部推出了多项计划和解决方案，要求直属机关和单位认真开展。

值得一提的是，交通运输部的活动均在数字化环境之下进行，逐渐做到基于数据库管理，其中把交通基础设施、运输和交通安全三个领域置于优先地位。此举助力交通运输部加快交通运输基础设施建设项目实施进度并降低相关成本。

交通运输部信息技术中心主任黎青松指出，交通运输部各直属单位均要针对不同领域建立特有数据库并与在线公共服务连接起来，从而为人民提供公共服务。目前使用公共服务最多的三个领域为公路、质检和航海。

越南公路局局长阮春强透露，在公路方面，当前共有66项在线公共服务，其中值得一提的是2022年11月14日起可在全国公共服务门户网站上更换驾驶执照。这有助于简化手续办理流程，节省时间和费用。此外，公路局还完成公路基础设施资产管理，运输、交通工具和人员管理，车辆负载控制等其他领域的数据库建设和升级工作。

在航海方面，越南航海局副局长黄洪江表示，97.5%的船舶进出港行政手续是通过国家单一窗口门户网站在线完成的并且进行数字签名，借此大大节省了手续办理时间和成本。

交通运输部信息技术中心主任黎青松透露，目前该部正在提供291种在线公共服务，占行政手续总数的72%。该部也力争到年底完成关于交通工具和驾驶人员共享数据，到2024年6月，对交通基础设施的所有数据进行数字化转型等。（完）