越南海防市越中友好协会充分发挥越中友好合作桥梁作用

4月21日，越南海防市越中友好协会召开2023-2028年任期代表大会。大会选举产生由27名成员组成的执行委员会。海防市委宣教部部长陶庆河担任2023-2028年任期海防市越中友好协会主席一职。

海防市人民委员会副主席黄明强在大会上强调，在海防市越中友好协会的发展历程中，一直充分发挥海防市人民与中国人民之间的友好桥梁作用，增进双方的互相了解，促进投资、贸易、旅游合作和民间交流。

黄明强表示，海防市目前与中国南宁、深圳、宁波、贵州、紫阳、河南、天津、云南等8个省市建立友好合作关系，其中与云南省的合作是在越南和中国5个省市的经济走廊合作框架内。中国对海防市的投资总额占该市引进外资的24%，投资项目为158个，主要集中于电力、电子、贸易、物流和工业园区基础设施等领域。

海防市越中友好协会代表表示，在2023-2028年任期内，除了积极宣传和推广海防市的历史文化形象外，该协会还将举行针对中国各地的青年和大学生的友好交流活动；继续就增进越中团结、睦邻友好关系为海防市人民委员会做好参谋助手；有效开展为越中战略合作伙伴关系作出贡献的切实活动；制定计划，协调相关单位举办研讨会、座谈会，就合作、投资、经营等领域与中国伙伴进行对接等。（完）