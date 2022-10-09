越南海警加强打击非法捕鱼活动

据

越南海警司令部

的消息，从现在到2022年底，该部将同沿海地区各部门和地方密切配合，采取配套措施，严厉打击“非法、不报告、不管制”（IUU）捕鱼活动，为维护海上治安秩序、推动海洋经济可持续发展以及保障国防安全，尤其是解除IUU“

黄牌警告

”做出贡献。

目前，越南海警党委和司令部正认真贯彻落实政府总理和打击IUU国家指导委员会的指示精神，积极主动与有关部委配合，当好参谋助手，完善有关渔船管理的法律法规，建立全国渔船和捕捞许可证管理登记数据库，使渔船监控中心投入使用，安装渔船监控系统、GPS 定位、ICOM 通信等设备，完善相关法律制度，为海上执法力量开展渔船检查监督活动、维护海上安全贡献力量等。

越南海警与有关部门配合，掌握海上形势，核实航行信息与渔船活动范围，努力预防非法、不报告和无管制的捕捞活动，切实维护海上秩序、安全，营造和平稳定的环境。

值得注意的是，越南海警还加强对渔民的宣传教育，提高渔民对越南《海警法》、《海洋法》、《国界法》、《渔业法》、1982年《联合国海洋法公约》等各部法律的认识，进而主动遵守法律规定。

据海警司令部的报告，目前仍有部分渔民、船主违反捕捞规定。海警司令部已要求所属单位加强落实打击

IUU

捕捞活动的任务。

据统计，2022年上半年，海警发现并同地方政府和有关部门配合处理29起非法捕捞案件，涉案船只48艘，涉案渔民326人，检查并对178艘渔船进行行政处罚，罚款超过3.82亿越盾，及时解决了4起在接壤海域被外国警方扣押的案件。（完）