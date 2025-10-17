越南海警全力推进IUU专项整治工作 严查非法捕捞行为

10月17日，越南海警司令部召开“IUU防治专项行动”部署会议，全力开展非法、未报告和无管制捕捞治理，为实现全国渔船违规作业“清零”目标提供有力支撑。会议由越南海警司令部法律副司令武忠坚少将主持。



本次会议采用线上线下结合方式，设立11个分会场，海警系统各级指挥员及沿海省份职能部门代表共同参会。



近期，越南海警以最高标准推进IUU（非法、不报告、不管制捕捞）防治工作，通过多部门协同与跨区域联动，全面实施系统性治理措施，有效遏制了越南渔船侵入他国水域的违规态势。

越南海警严格执行政府、政府总理及国防部IUU指挥委员会的决策部署，完善执法规范体系，保持执法力量常态化部署，灵活运用巡逻、检查与控制相结合的多维执法模式。执法重点覆盖重叠水域，重点排查船舶监控系统（VMS）信号丢失、设备拆卸或非法转让等违规情形，并对涉嫌越界作业渔船实施精准监管。同时，创新宣传手段，开展差异化、精准化的普法教育，切实提升渔民合规意识和基层治理效能。



与会代表围绕攻坚行动实施方案展开深入研讨，提出一系列操作性建议：强化高风险渔船定向监管，完善跨部门协同执法机制，提升渔民对IUU行为法律后果的认知水平，优化渔船航程监测与违规预警系统，加大对违法行为的惩戒力度，增强执法震慑效应。



武忠坚少将强调，各单位须制定专项行动时间表与路线图，确保在2025年11月15日前实现渔船IUU违规行为动态清零。要实行任务清单化管理，明确责任主体与问责机制，加强海上执法单元的实时督导，做到高风险渔船早发现、早预警、早处置。



此次专项行动彰显越南海警根治IUU捕捞问题的坚定意志，旨在助力国家早日解除欧盟“黄牌”警告，重塑越南渔业国际形象，切实维护海洋权益与可持续发展能力。（完）