越南海洋与岛屿周：国际社会赞赏越南在东海问题上的一贯立场

维护和平、稳定、确保海上航行和飞越安全与自由，在尊重国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS-1982）的基础上，保护合法权益，通过对话和平解决争端是越南在东海问题上的一贯立场，其继续得到国际社会的大力支持。

日本首相岸田文雄（Kishida Fumio）、新加坡国会议长陈川仁（Tan Chuan-Jin）等在今年5月访问越南期间，同越南领导人举行会晤和会谈时都强调了确保东海海上航行与飞越安全、自由的重要性；在国际法，特别是 1982 年《联合国海洋法公约》的基础上，以和平方式解决争端，其中包充分尊重外交和法律程序、不使用或威胁使用武力、全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC）、尽快完成《东海行为准则》（COC）等。

今年五月中旬，越南政府总理范明政出席在美国举行的东盟-美国特别峰会、访问美国和联合国期间，会见美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）时也明确表达了上述一观点。

国际舆论也高度赞赏

越南

为建设和平、稳定和安全且遵守国际法和 1982 年《联合国海洋法公约》的东海地区所做出的努力。俄罗斯Infox.ru 网站最近发表一篇题为“越南 – 东盟的旗舰”的文章，作为外交政策、国防和安全专家的格里高利·特罗菲姆丘克（Grigory Trofimchuk）作者认为越南关于建设包括东海在内的整个地区的和平与稳定环境的一贯和建设性立场是帮助河内适应当前地缘政治形势的重要因素。这位俄罗斯专家特别强调了越南在地区问题上的作用，指出越南在国际舞台上的威望和地位日益提高。

俄罗斯外交部莫斯科国立国际关系大学（MGIMO）专家瓦莱里娅·维尔希尼纳（Valeria Vershinina）赞同上述观点，同时强调了越南在推动寻求东海争端解决方案议程、启动《东海行为准则》谈判等方面的作用。

强调包括《联合国海洋法公约》在内的国际法律文件对东海争端，以及推动《

东海

行为准则》谈判进程的重要性，俄罗斯科学翰林院专家Anton Viktorovich Bredikhin博士高度赞赏越南所奉行的按照“和平 -友谊、合作-发展”方针努力构建和平、稳定环境，争取推动包括海洋，尤其是东海经济在内的经济社会发展的一贯政策。

另外，今年五月中旬，越南政府总理范明政访问美国期间，印度英文日报“经济时报”（The Economic Times）发表评论文章，重申越南的一贯立场是优先在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上和平解决所有争端和分歧，呼吁全面有效落实《东海各方行为宣言》，建设符合国际法和1982年《联合国海洋法公约》且切实有效的《东海行为准则》。

评论文章称，越南政府总理范明政访美之旅再一次肯定了越南在维护东南亚地区稳定的作用，同时表明越南坚持独立、和平、友好、合作与发展的外交政策。越南希望多元化和多边化外交关系，愿意成为

国际社会

负责任的一员。（完）