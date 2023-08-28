“越南海岛文化遗产”展览在平顺省开幕

题为“越南海岛文化遗产”展览于8月27日晚在平顺省潘切市开幕。

此展由越南文化体育与旅游部越南艺术文化展览中心与海防、北江、永福、兴安、南定、宁平、清化、乂安、广平、广治、广南、广义、平定、富安、庆和、坚江、前江、茶荣、朔庄、薄辽、金瓯和平顺等省市人民委员会联合举办。

越南艺术文化展览中心主任阮登章强调，越南海岛文化遗产展览是沿海各民族从古至今团结智慧和传统的结晶。经历历史的变故，尽管因战争和恶劣的自然条件而被丢失和破坏，但这一文化遗产仍然是极其巨大、独特和珍贵的。

越南拥有长达3200多公里的海岸线和约100万平方公里的专属经济区；有40多个海湾、2773个沿海岛屿以及长沙和黄沙2座群岛。值得一提的是，沿海地区汇聚了许多世界文化和自然遗产，如：下龙湾、长安风景区、峰牙己榜国家公园、顺化古迹群、会安古城、生物圈保护区、世界著名国家公园、美丽的洞穴、海滩和许多独特的传统节日。所有这些条件为越南海洋和岛屿旅游文化的发展创造了巨大的潜力，为越南的文化认同做出了贡献。

展览是向国内人民和国际友人介绍和弘扬海洋和岛屿独特的文化和旅游价值的文化活动；继续提高社会在管理、保护和发挥历史价值、文化资源和环境、海洋和岛屿旅游方面的意识、民族自豪感和责任感，为国家可持续发展和保护祖国海洋岛屿主权做出贡献。

展览设“越南海洋岛屿文化遗产”主题陈列区，展示200多张照片和实物，向观众提供关于越南海洋岛屿的全景画面。此外，展览也设22个省市参展的“海洋岛屿色彩”陈列区；举行传统民间艺术表演、非物质文化遗产介绍、街头艺术表演等活动。

“越南海岛文化遗产”展览将于9月2日结束。（完）