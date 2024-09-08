越南海外侨胞携手传播越南民族语言和文化的价值

值此之际，越南外交部副部长、海外越南人国家委员会主任黎氏秋姮女士接受了媒体采访，分享“2023-2030年在海外越南人社群中越南语推崇日“项目的突出成果以及“越南语使者”在海外教学和弘扬越南语方面的作用。



越南外交部副部长、海外越南人国家委员会主任黎氏秋姮女士表示，“2023-2030年在海外越南人社群中越南语推崇日“项目已于2022年8月3日获得政府总理批准，这可以说是在海外越南人社群中维护和发展越南语等工作方面的突破，为促进越南语教学活动创造重要动力，满足海外越南人社群的愿望和实际需求。



经过两年的实施，该项目得到了各机关、工会、社会组织、企业界的高度关注，特别是海外越南人的响应。越南外交部海外越南人国家委员会同有关部门、部委、行业同步开展多项活动，如：专门为海外越南人教师在越南和在所在国举办专业培训班；在日本、韩国、中国台湾、奥地利、法国、捷克、匈牙利、斯洛伐克、比利时、卡塔尔等国家和地区建立越南语书柜并向海外越南人社群提供书籍等。



在许多国家的越南人社群积极与代表机构协调，举办多项活动以响应“越南语荣誉日”，例如：在社团中设立专门的越南语委员会；开设新越南语教学学校或扩大越南语教学班规模；成立“海外越南语保护论坛”；举办研讨会、讨论会、座谈会以分享越南语教学的经验和方法。



代表机构的积极参与，海外越南人社团、组织和个人的活跃响应，形成了越南国内外的共鸣，使我们能够在世界上不同国家和地区逐步组织一系列活动推崇越南语。



越南外交部副部长、海外越南人国家委员会主任黎氏秋姮女士指出，“越南语使者”队伍在“2023-2030年在海外越南人社群中越南语推崇日“项目展开过程中扮演十分重要的角色。这里的“越南语使者”队伍不仅是在“寻找越南语使者”大赛（已举办两年）中获奖的少数“越南语使者”，而且是一个庞大的越南语老师队伍（包括非专业人士），他们愿意在越南人居住的任何地方教授越南语。



“越南语使者”队伍在世界各地越南人社群中维护和推广越南语方面发挥着极其重要的作用。他们不仅是直接教授越南语的人，也是向在国外出生和长大的年轻一代越南人以及国际友人保存和传播越南文化特征的关键因素。他们帮助学习者，特别是在国外出生的年轻一代越南人，通过母语更好地了解自己的根源。对于海外越南人来说，学习越南语不仅仅是学习语言，更是吸收越南祖国家乡的传统和习俗。



越南外交部副部长、海外越南人国家委员会主任黎氏秋姮女士表示，这些“越南语使者”完全以志愿者的身份运作，许多人没有获得报酬，但仍然致力于保护越南语言和文化的目标。这体现了对海外越南人社群和越南国家的高度责任感，也是海外越南人在国际环境中维护越南语的巨大鼓励。（完）

越通社