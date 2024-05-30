新闻
越南波兰政治磋商在河内举行
黎氏秋姮建议波兰方面继续向近期发生的购物中心火灾中受灾越侨提供支持，帮助他们尽早稳定生活，为旅波越侨社群稳定生活和融入好驻在国社会，发挥两国合作的桥梁纽带作用等创造便利条件。
拉德万高度评价越南近期在经济社会发展方面取得的成就，以及越南国际地位日益提高。她强调，越南始终是波兰在地区第一大优先伙伴之一，同时也是潜在经济伙伴，一直同意推动波兰国会尽早批准EVIPA; 强调支持加强越南与欧盟在渔业可持续发展中的合作和欧盟尽早解除对越南的黄牌警告；高度评价旅波越南人社群对所在国经济社会发展做出的贡献。
双方已就推动今后双方合作关系的措施进行讨论，双方一致同意加强党际、国家、政府和国会等渠道的各级代表团，尤其是高层代表团互访；推动在国防安全、教育培训、科技、农业、文化旅游、劳务、环境、应对气候变化、数字化转型、绿色发展和水资源管理等领域的双边合作。
双方还一致同意在两国等多边框架保持密切配合，推动东盟与波兰和欧盟关系；2025年内，配合在两国举行各项文化艺术交流活动，庆祝两国建交75周年。
在经贸合作方面，双方一致同意积极实施两国各部门的双边经济合作机制；考虑成立两国间经济合作磋商机制；继续有效实施越南-欧盟自由贸易协定；为两国货物互相进军彼此市场创造便利条件；独立波兰企业推进对越投资，尤其是对药品、传媒信息技术、可再生能源、加工制造业、采矿和造船等波兰的优势和越南拥有需求领域的投资。
关于两国外交部的合作，双方一致同意签署新的合作备忘录，继续保持副部长级政治磋商机制的效果。
双方还就共同关心的国际和地区问题交换意见，强调了基于国际法和联合国宪章等的基础解决各争端和冲突。
关于东海问题，双方强调了确保东海和平、稳定和安全，航行与飞越安全和自由、遵守国际法，包括1982年《联合国海洋法公约》等的重要性。（完）