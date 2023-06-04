越南河江省朝着更高质量方向着力发展社区旅游

拥有充满柔情的山水美景之地，越南河江省是热爱探索大自然的旅游爱好者的旅游清单中一定会出现的名字。拥有多不胜数的荒芜、雄伟却不失柔情、梦幻之感的越南河江省目前居住着19个少数民族，因风俗习惯和文化底蕴丰富，而吸引越来越多游客前来参观了解。

河江省是越南祖国最北端、拥有19个民族共同居住的山区和边境省份。在这里的每个民族都有自己的文化特色，许多文化活动颇受游客的欢迎，如瑶族和巴天族的跳火节、成人节、盘王节、沟槽节等节日。

通过文化之美和传统价值的保护和发扬，河江省尤其是少数民族对游客来说，一直有着特殊的吸引力。

芹苴市游客武黄心说：我已四次到访了河江省。每次来到这里，我都想会再来，因为这里拥有清新凉爽的空气和美丽的原始风光，当地居民都十分好客。

目前，河江省社区旅游产品正在按照典型文化旅游村的模式进行建设，并与“一乡一品”产品计划相结合。与此同时，逐步提高质量，实现应用达到东盟标准的文化旅游村建设中的部分标准。此外，该省也正朝着更高质量方向开展一些旅游模式，建设与社区旅游相结合的豪宅和迷你度假村系统。

河江省文化体育与旅游厅副厅长赵氏情说：近年来，本省十分注重挖掘文化、社区旅游产品。本省还制定关于提高社区旅游文化村运作和服务质量的系列提案。与此同时，旅游部门还注重提高社区旅游景点的服务质量和人力资源培训工作。

据河江省文化体育与旅游厅的评价，投入运营后的文化旅游村均得到有效的开发，为村庄社会经济的全面发展，增加人们的收入，提升旅游资源的价值，丰富地方文化特色等作出贡献。 （完）