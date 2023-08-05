越南河南省力争成为越南旅游版图上的亮点

在新冠肺炎疫情（COVID-19）得到控制之后，越南河南省旅游业取得了令人惊喜的成就。该省游客到访量不断刷新纪录，成为越南旅游版图上的亮点之一。 这是河南省政府为重塑旅游品牌所做出的努力，以及企业界为吸引游客来河南旅游而采取的强有力措施等所取得的成果。

河南省是红河三角洲地区拥有富有特殊的旅游产品的省份之一，其中包括历史文化旅游、信仰旅游、文化艺术表演等。凭借三祝湖、五洞山、地藏飞莱寺等著名旅游景点的现有优势，该省正多措并举重塑旅游品牌，同时为游客推出新颖的旅游产品。

河内游客阮秋水表示：“在河南省旅游时，我发现信仰旅游就是该省旅游业的优势。河南省的佛塔和寺庙的景观非常美丽、宽敞。”

永福省游客 阮玉芳说：“我个人认为，河南省拥有丰富的文化旅游资源以及现有优势，因此能够吸引众多游客前来旅游。”

2023年上半年，赴河南的游客人数超过380万人次，较2022年同期增长近一倍，达到2023年全年计划的近90%。旅游总收入预计达近1.16亿美元，是2022年同期的2倍多。

河南省三祝旅游区管理委员会干部阮氏秋霞认为 ：“三祝旅游区正不断打造新产品，满足游客新需求。今后，我们将推出长安-沛顶寺-三祝-香寺旅游线路，形成河内-河南-宁平信仰旅游线路。”

河南省文化体育旅游厅副厅长阮文仲说：“为了吸引游客到河南旅游，除了促进宣传和提高旅游产品质量外，该厅将举办多项丰富多彩的文化体育活动。”

为了让河南省旅游成为越南旅游版图上的亮点，河南省着力打造一批富有特色的旅游产品、加大对生态-信仰旅游、度假旅游、休闲娱乐、旅游服务的招商引资力度，推出该省与全国各地方的新旅游线路等。（完）