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越南河内跻身全球游客最喜爱的15个城市榜单
在全球游客最喜爱的15个城市中，越南河内位列第11。河内不仅因其古老魅力而闻名，还以深厚的文化底蕴和极具民族特色的美食打动人心。
经历千年历史的积淀，河内保留了众多建筑遗迹、街区风貌和生活方式，这些都深刻展现了越南文化的独特内涵。诸如升龙皇城、文庙-国子监、河内老街区等，不仅是辉煌历史的见证，更是吸引每年数百万游客的重要地标。
除河内之外，亚洲其他五个城市同样表现亮眼，包括：日本东京（第1位）、中国北京（第3位）、泰国清迈（第9位）以及印度尼西亚雅加达（第13位）。
相对而言，被游客“冷落”的15个城市中，古巴哈瓦那的游客搜索量下降最为显著，同比减少28%。而游客正在寻找新体验的地方之一是印尼巴厘岛。研究指出，这个位于东南亚的热门目的地正受到广泛关注，搜索热度增长约16%。巴厘岛不仅被誉为世界上最美的岛屿之一，也被认为是文化氛围最为浓厚的地方之一。
在美国，迈阿密热闹绚丽的海滩正在逐渐被芝加哥高楼林立、街道繁忙的都市风貌所取代。
在欧洲，越来越多游客从德国首都柏林转向奥地利因斯布鲁克。在西印度群岛，巴哈马的首都拿骚正吸引国际游客，而牙买加首都金斯敦则逐渐被人遗忘。（完）