越南河内市与老挝万象市携手推动双边关系更上一层楼

10月4日下午，越共中央委员、河内市委副书记、河内市人民委员会主席陈士青已同正对河内进行工作访问的老挝人民革命党中央委员、老挝万象市副市委书记、市长阿沙庞通·西潘敦（Atsaphangthong Siphandone）举行会谈。

会谈上，河内市人民委员会主席陈士青强调，越南与老挝、河内与万象之间的关系是助推两国合作关系向前发展的一大亮点。其中，越南首都河内党委、政府及老挝首都万象党委和政府2022-2025年阶段合作备忘录是一项重要的文件，为深化河内与万象之间合作关系建立框架，注入动力和助推剂。

陈士青表示，近期，两国和两国首都在各个领域上开展了务实合作并取得实效。陈士青提议双方今后提升数字化转型、电子政务、网络空间管理、防范网络罪犯等领域合作层次和水平。

值此机会，陈士青向万象市领导介绍了越南2023年前9个月经济社会发展情况及河内市所取得的显著发展成就。值得一提的是，河内市前9个月经济增长率达6.08%，高出全国的平均水平；河内国家财政收入完成全年任务目标的85%-86%，同比增长了26%。今年前9个月，河内市信贷增长10.65%；吸引外资领先全国，同比翻了一番。服务业和旅游业也呈现强劲增长态势等。

关于双方未来合作方向，陈士青希望与阿沙庞通·西潘敦就双方合作原则与方式达成共识，从而助力提升新技术领域的能力，为推动越老双边关系走深走实做出切实贡献。

阿沙庞通·西潘敦提议双方合作加快建设郡县级基层民主政治体系；同时希望推动双边关系更上一层楼，使其成为全面合作关系；推动两国首都之间的关系不断向前发展。（完）