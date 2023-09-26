新闻 越南河内市与中国广东省广州市加强贸易旅游合作 26/09/2023 继续对中国进行工作访问的计划，9月26日上午，越共中央政治局委员、河内市委书记丁进勇和河内市高级代表团出席河内市人民委员会与广州市政府合作备忘录签字仪式。 中共广州市委书记、市长郭永航认为，河内与广州在文化、贸易和旅游等领域具有许多相同点。两市合作关系已取得重要进展，双方投资和贸易额日益增加。其后，越共河内市委书记丁进勇一行出席在广州市东方宾馆会展中心举行的河内投资贸易旅游促进会。越南与中国部分企业在这里签署了有关投资、贸易、旅游和技术等领域的合作谅解备忘录。广州与河内加强交流合作备忘录签署仪式。图自laodong.vn当天上午，丁进勇会见太平洋建设集团董事长、创始人严介和。这是蝉联全球建筑业私企第一，在《财富》杂志全球企业500强中排名第75位的企业。该集团在交通和水利工程基础设施的投资、建设、运营与管理等方面的优势和经验较为丰富。越共河内市委书记丁进勇表示，河内一直为吸引外资创造便利条件，特别是促进建设投资合作，在交通基础设施的发展创造突破口。丁进勇同志对太平洋建设集团的价值、权威、品牌和承诺表示欢迎，并建议该集团早日对河内市部分基础设施工程和项目进行投资。（完）