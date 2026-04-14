越南汽车销量翻倍，电动车和混动车实现突破

2026年3月，越南汽车市场强劲加速，预计总销量超过7万辆，是上个月的2倍多，第一季度同比增长超过36%，反映出年初低迷期后的明显复苏。值得注意的是，增长动力不仅来自传统燃油车，电动车和各类混动车也起到了强劲推动作用。



汽车销量增长超36%



据越南汽车制造商协会（VAMA）报告，2026年3月协会成员销量为38704辆，环比增长101%，同比增长122%。



从结构看，乘用车仍占较大比重，达24858辆，增长101%；商用车13323辆，增长104%；专用车523辆，增长45%。所有细分市场均录得强劲增长，表明消费需求和生产经营活动正在同步复苏。



值得注意的是，原装进口车继续引领增长，达23011辆，环比增长129%，而国内组装车为15693辆，增长70%。



2026年第一季度，越南汽车制造商协会成员累计销量达94857辆，同比增长31%。其中，乘用车增长24%，商用车增长48%，专用车增长68%。按产地划分，国内组装车42947辆，增长22%；进口车51910辆，增长40%，显示进口车增速更高。



专家表示，上述数据尚未反映越南汽车市场的全貌，因为除了越南汽车制造商协会成员外，还有奥迪、比亚迪、捷豹路虎、吉利、广汽、领克、Omoda & Jaecoo、梅赛德斯-奔驰、日产、斯巴鲁、大众、沃尔沃等许多品牌未公布其销售业绩。

若加上现代成功（TC Group）的4546辆和VinFast的27609辆，2026年3月总销量达到70859辆，创下数月来的新高。累计2026年第一季度，全市场（包括越南汽车制造商协会、TC集团和VinFast）总销量达162039辆，较2025年同期增长超过36%。这一结果显示，越南汽车业的实际规模正在强劲复苏，并比越南汽车制造商协会单独的数据扩张得更快。



电动车和混动车加速，塑造新的消费趋势



电动车正崛起为市场新的增长动力，VinFast是典型代表。2026年3月，VinFast在越南售出27609辆电动车，同比增长127%。第一季度累计销量达53684辆，扩张速度非常快。



VinFast全球汽车销售副总经理杨氏秋庄表示：“在燃油价格难以预料波动的背景下，电动车日益彰显其在质量、性能和成本方面的价值与优势。”



与电动车并行，混动车也在强劲增长，在能源转型过程中扮演“桥梁”角色。2026年3月，混动车销量达3143辆，同比激增248%。第一季度累计销量达5125辆，是2025年同期的两倍。



专家认为，短期内内燃机汽车仍将占据主导地位。但从长远看，电动化趋势——包括混动车和纯电动车——将继续加速，成为塑造越南汽车市场的关键因素。



随着3月市场销量超过63000辆（仅越南汽车制造商协会数据），第一季度总销量超过162,000辆（全市场），越南汽车业正步入强劲复苏和技术明显转型的阶段。各车型之间的竞争，以及SUV化和电动化趋势，将继续成为未来市场的主要驱动力。（完）