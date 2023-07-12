越南永隆省与老挝川圹省签署新合作协议

根据新签的合作协议，两省将在教育培训，文化、体育和旅游；工业、贸易；农业和农村发展；安全秩序保障，青年和妇女友好交流活动等6个领域上开展合作。



永隆省人民委员会主席吕光亮强调，越老关系是由胡志明主席和凯山·丰威汉主席亲手缔造、两国历届领导人和人民的精心培育的友好、伟大、特殊团结的关系。在地方层面，永隆省和川圹省党委、政府和人民已积极培育和加强双边合作，不断互相支持与帮助。



老挝人民革命党中央委员、川圹省委书记、省长文占·时冯潘表示，新阶段合作协议的签署有助于进一步加强双边互联互通和弘扬老越两国人民特别是川圹与永隆两省之间的友谊、特殊团结和全面合作体系。（完）