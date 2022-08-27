越南水泥出口下降 国内消费压力增加

越南水泥出口日益困难，致使各单位集中转向国内市场。从第二季度起，国内市场出现激烈的价格竞争和各水泥品牌出台旨在占领市场的支持政策。

从2023年1月1日起，水泥数量出口税率增加5%至10%，旨在限制使用不可再生矿产资源、原料和燃料的产品出口。该因素已有助于增加国内市场的压力，致使各单位必须想方设法来降低价格，为了销售业绩而最大限度向顾客提供支持。

越南水泥协会表示，在民用建筑和房地产项目仍有限的情况下，2022-2025年阶段开展的一系列高速公路项目被期望助力水泥市场缓解生产经营压力的一个渠道。

水泥对中国、菲律宾、孟加拉国和秘鲁等市场的出口大幅下降致使水泥库存量增加，然而政府强烈要求2022-2023年公共投资项目加快投资资金拨付进度致使国内水泥需求大大增加被期望将在一定程度上弥补了出口市场的下降。

行内专家对年初至今的市场进行评价时表示，尽管今年前2月国内水泥销售量降至最低水平，尤其2月份全国水泥销量仅为350万吨，但其原因是2月份恰逢春节因此建设和生产经营活动放缓的原因所致。

3月份，春节假期后一系列项目开始了施工，实施新一年生产经营计划，水泥销量不断攀升，比2月份增加200%以上。

第二季度，水泥生产量逐步下降。其原因是各项目经过大量进货使其和走向稳定。值得注意的是，经3次对水泥价格进行调整，水泥价格比年初公布的价格有所增加。与此同时，后新冠肺炎疫情时期，因经济紧张，居民储蓄资金下降带动民用建设随之下降。

然而，1月和2月份，水泥熟料出口达高峰, 其后各月大幅下降。截至6月份，水泥熟料产量仅为2.5万吨，出口量仅相当于2021年同期的82%。

水泥出口下降的原因为从3月份起，越南水泥的主要出口市场均出现了下降的情况。水泥对孟加拉国、中国台湾、马来西亚、菲律宾和中国等市场的出口量和出口额都大幅下降。（完）