越南水果进军东北亚市场前景广阔，为实现2024年越南蔬果出口额达70亿美元的目标做出重要贡献。这是越南蔬果协会秘书长邓福源日前透露的信息。

截至7月，蔬果出口额达38亿美元，其中榴莲对蔬果出口总额贡献40%。该结果取决于各项自由贸易协定落地实施，为越南多种农产品和水果削减关税，开放市场。

特别，在东北亚市场，除了中国外，韩国和日本已突破增长，占越南蔬果出口总额的80%。这两个国家也成为《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的成员国，越南企业对这些市场出口时将享有关税优惠，对欧盟和美国等遥远市场相比，运输和物流成本较低，也保持了农产品质量。

越南植物保护局国际合作与传媒处的梁玉光表示，在RCEP市场内，获批出口到中国的农产品数量最多，包括12种。其次为新西兰5种。日本也批准进口越南火龙果、芒果、荔枝和龙眼。韩国批准进口越南火龙果和芒果，最近正式批准进口越南新鲜柚子，此外，农业与农村发展部正同中国进行新鲜柚子、冷冻榴莲进口谈判，同日本进行柚子进口谈判。

梁玉光认为，在一种产品获新市场接受，将带来增加出口金额的机会同时有助于肯定越南农产品的地位。然而，市场开放谈判进程并不简单，需要许多时间和功夫，部分产品谈判进程需3至5年，甚至更长的时间才能达成议定书。

越南南方果树研究院副院长阮成孝表示，越南水果种类日益丰富多样，质量不断提高，获得许多市场消费者的青睐。在融入世界经济一段时间后，大部分出口企业已主动更新信息、市场关于食品安全和植物检疫的规定。（完）