越南水果节在中国北京市丰台区新发地农产配送中心举行。



阮鸿延在越南水果节上发表讲话时强调，题为“越南水果—四季香甜”的越南水果节在越中经贸合作委员会第13次会议期间举行，是重要贸易促进活动。



阮鸿延强调，越南被视为热菜水果的天堂，从北到南都是硕果累累的果园，水果种类丰富多样，包括红毛丹、龙眼、绿皮柚子、西瓜、椰子、火龙果、山竹、百香果、波罗蜜和榴莲等等。



越南水果产量每年达1200万至1400万吨，不仅满足国内消费需求而还服务对外出口，每年出口额达近35亿美元。除了新鲜水果外，越南还出口水果干、水果蜜饯、水果汁的鞥加工水果产品。



多年来，越中全面战略伙伴关系呈良好发展势头，为双方带来切实利益，其中经贸合作日益深入发展并取得许多重要成果。中国连续保持越南最大贸易伙伴，越南也是中国在东盟最大贸易伙伴和中国在世界上第五大贸易伙伴。关于水果和水果制品供应方面，越南目前继泰国和智力之后成为中国在世界第三大伙伴，许多产品已在中国市场站稳脚跟并获该国消费者的欢迎。



然而，近期取得的成果尚未与双方潜力、需求和优势相称。目前，越南水果主要通过边贸渠道对中国出口，主要满足中国南方、东南地区各地方和与越南接壤省份等市场的需求。



越南水果节在首都北京举行将有助于开展和实施两国高层领导在苏林总书记、国家主席于今年8月访问中国期间达成的成果和政治决心。尽管该节首次举行，但已吸引越南许多大型水果出口和水果制品企业参加，向中国消费者介绍产品。



水果节框架内还举行越南企业与中国进口、分销商交流活动；水果产品体验活动、越南水果出口潜力座谈会等。这是越南生产商、供应商介绍、推介典型水果产品、品牌，寻找顾客，增加贸易交流等的良好机会。这同时也是中国，尤其是首都北京和北方各地消费者有机会体验越南水果质量、特色香味的机会。

越南农业与农村发展部同中国海关总署正式签署关于越南对中国出口农产品的三项议定书，其中新鲜椰子是获准通过正贸渠道出口到中国的三种商品之一。

阮鸿延建议中国有关机关继续配合，为货物检验检疫、通关创造便利条件，解决两国有关双边经贸政策的问题，为两国企业合作和贸易往来创造便利条件；继续为越南各种水果、农产品通过正贸渠道对中国出口创造便利条件。



阮鸿延强调，越南愿按照法律规定为中国多种水果产品出口到越南创造便利条件，同时帮助中国企业在越南有效投资兴业。



据中国商务部亚洲司副司长李岸，中国是越南蔬果最大出口市场。2023年，越南农产品对中国粗户口占越南农产品对世界出口总额的21%。



基于双方的共同努力，越南榴莲、火龙果、香蕉和芒果等优质水果产品已进军中国市场。此外，越南咖啡和河粉等也颇受中国消费者的欢迎。（完）