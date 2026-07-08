越南水果日益赢得中国市场青睐

越通社驻北京记者援引中国媒体报道，得益于消费需求持续增长、跨境物流体系不断改善以及两国贸易便利化政策的推动，越南水果正日益巩固其在中国市场的地位。

具体的是，《中国经济日报》报道称，盛夏时节，在广西壮族自治区南宁市的水果批发市场和水果店里，来自东盟的榴莲、山竹，尤其是越南荔枝等多种进口水果被摆放在显眼位置，吸引了众多消费者。

凭借毗邻越南及东盟国家的区位优势，广西继续成为热带水果进入中国市场的重要门户。《中国经济日报》援引相关数据显示，中国每进口两颗榴莲中就有一颗经广西各口岸通关。值得注意的是，中国媒体时常报道，越南荔枝是深受中国消费者喜爱的时令水果。除了榴莲、火龙果、香蕉及其他多种热带水果之外，越南农产品正不断丰富着中国14亿多人口市场的水果供应。

据广西壮族自治区商务厅副厅长朱雁玲介绍，2025年，广西口岸进口东盟水果突破400亿元（约合59亿美元），同比增长20%，占中国自东盟进口水果总额的三分之一以上。2026年前5月，广西口岸进口东盟水果达125万吨，同比增长13.5%。

中国媒体认为，中国—东盟自贸区3.0版建设以及《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）带来的红利，正为中国与东盟之间的农产品贸易注入新的动力，其中越南是重要的农产品供应伙伴之一。

近年来，广西持续加大对友谊关口岸、钦州港和南宁吴圩国际机场基础设施的升级投入，并已建成12个入境水果指定监管场地，实现公路、海港、航空、铁路口岸全覆盖。南宁海关还开设进口水果“绿色通道”，应用智能检疫流程，使通关时间缩短约40%。与此同时，冷链物流体系持续完善，配备冷藏专列、冷藏集装箱和现代化冷库网络，有效缩短运输时间、减少损耗，并确保鲜果在流通过程中的品质。

据中国媒体评价，物流基础设施不断完善、通关能力持续提升以及经贸促进活动不断拓展，正为越南水果进一步扩大在中国市场份额创造更加有利的条件。这也被视为未来推动两国农产品贸易持续增长的重要动力之一。（完）