越南水果征服美国市场

近日，LNS国际公司（进口商）与总部位于美国德克萨斯州休斯敦市的L&V食品供应公司（分销商）合作，将今年第一批越南北江省新鲜荔枝运往休斯顿市并在该市的多家超市上架。

为越南水果进入美国注入动力

L&V食品供应公司首席执行官征阮表示：“继2023年6月进口到美国的3批约9吨越南新鲜荔枝之后，我们计划每月将进口两个集装箱冷冻荔枝，约30吨。如果越南供应商能提供足够的达标产品，我们将在2023年再进口约80至90吨的荔枝”。

这不仅对越南荔枝，而且对越南水果产业来说是一个好消息，因为美国是一个非常挑剔的市场，产品标准要求极高。

这也是越南工贸部及各部门在促进农产品出口做出不懈努力的成果。

近年来，越南驻美国商务处同国内外有关机构协调，逐步解决困难，将越南荔枝打入美国市场。

据越南农业与农村发展部的统计数据显示，美国从越南进口的农林水产品中，腰果、海鲜、木制品和水果占较大比重。截至目前，越南获准出口美国的水果有7种，即火龙果、红毛丹、龙眼、荔枝、牛奶果、芒果和柚子等。

越南驻美国贸易办事处商务参赞杜玉兴表示，目前越南水果业务在美国市场有很大的拓展空间。

化解农产品出口美国的瓶颈

目前，越南农产品尤其是荔枝进入美国市场仍面临着不少困难和挑战。越美地理位置距离越南遥远，运输成本高，保鲜难。目前，越南北方仍没有达到美国标准的辐照设施。出口到美国的荔枝必须运往胡志明市进行辐照处理，这不仅增加了运输成本，还导致出口荔枝数量和质量下降。

征阮女士表示，当河内辐照中心投入运行，产品运输时间和成本将减少，荔枝等越南水果的竞争力必将显著提升。

越南驻休斯敦商务处建议越南和美国大型水果进出口企业和协会密切联系，保持信息互换机制，明确各自的角色，直接参与或支持荔枝等时令水果的出口。

各家企业应制定并履行长期承诺，确保出口商、进口商、分销商之间的良好协调，共享市场信息，与合作伙伴共担责任和风险，营造良性竞争环境。这将是帮助农产品成功打入美国市场的重要因素。

此外，越南出口美国的水果目前主要针对在该国的亚洲消费者，其中以旅美越南人群体为主。因此，今后应向其他社区进行宣传推广越南产品，为越南农产品扩大在美国的市场份额创造空间。（完）