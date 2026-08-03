越南水果在中国市场迎“飞跃”机遇

中国目前是全球最大的水果消费市场，也是越南最重要的水果出口市场。越南已超越智利，成为仅次于泰国的中国第二大水果供应国。特别是在榴莲品类上，越南正与泰国进行直接竞争，同时也是香蕉、鲜椰子、龙眼、荔枝等多种水果的重要供应源。



据越南果蔬协会表示，尽管对华果蔬出口额已突破55亿美元，但增长空间依然巨大，因为越南水果目前仅集中在部分地区，尚未深入中国内陆市场。除了已实现正贸出口的产品外，越南仍有许多潜在产品等待通过植物检疫议定书打开市场，例如柚子、柠檬、柑橘、番荔枝、牛油果等。



在各主要品类中，榴莲继续被视为最核心的增长动力。目前全国榴莲种植面积约19.2万公顷，预计2026年产量将达200万至210万吨，并已出口至全球28个市场。此外，香蕉也具备广阔的发展空间，越南已跻身全球前十大香蕉出口国之列（出口额约4.187亿美元），而中国每年香蕉进口额近10亿美元。

尽管对华果蔬出口保持着年均65%~70%的高速增长，但该行业仍面临来自质量、食品安全、源头追溯等日益严格的要求以及投入物资成本上涨的挑战。



为破解种植基地代码和包装厂代码的瓶颈，越南政府已出台第36/2026/NQ-CP号决议，旨在简化行政程序、缩短办理时间、降低合规成本并加强事后检查。农业部门也正在推进建立与土地数据库挂钩的种植基地代码数据库，鼓励发展大规模生产对接模式，积极开展谈判，以扩大对中国正贸出口目录，同时打通美国、日本、韩国、澳大利亚等其他高价值市场。



将增长模式转变至提高质量、增加附加值和推进价值链数字化转型，将有助于果蔬行业提升竞争力，为实现2026年全行业出口额达740亿美元的目标作出积极贡献。（完）