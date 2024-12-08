越南水产行业有望超额完成计划 为2025年发展奠定坚实基础

2024年，越南水产行业在整个经济体中发挥重要作用，其不仅提供必要的食品来源，而且对出口金额做出巨大贡献，为2025年的发展创造前提。

100亿美元出口目标完全可行

据越南农业与农村发展部称，2024年水产行业出口金额目标为95亿美元，比2023年增长3%。不过，随着最近几个月的积极迹象，今年这一目标可以调整至 100 亿美元。

截至2024年10月，越南水产品出口额达83.3亿美元，较2023年同期增长12%。值得注意的是，2024年10月份出口额达11亿美元，是最近27个月来首次在一个月内出口金额突破10亿美元。

虾、查鱼、金枪鱼等主要产品出口均积极增长。 今年前10个月，虾类出口额达32亿美元，同比增长13%；查鱼出口额达到17亿美元，增长9%；金枪鱼出口额超过8.21亿美元，增长18%。

凭借这一增长势头，越南水产行业有信心在2024年出口金额达到，甚至超过100亿美元的目标。越南农业与农村发展部副部长冯德进先生表示，如果在今年最后两个月，每月出口金额保持在9亿美元左右，那么今年全年出口金额达100亿美元的目标是完全可行的。

美国、中国和日本等主要市场仍然是越南水产品出口的重要目的地。仅2024年10月份，虾类出口额就达到3.94亿美元，同比增长24%，累计10个月达到32亿美元，同比增长13%。值得注意的是，今年10月份越南对美国的虾类出口额超过8000万美元，同比增长17%，使10个月出口总额达到6.46亿美元，增长10%。今年10 月份，越南对日本和韩国等熟悉市场的虾类出口也分别增长了 18% 和 28%（越南水产出口商和生产商协会的数据）。

这些结果显示越南水产行业在2024年的强劲复苏和增长，为2025年的发展奠定坚实基础。

巨大发展潜力

基于2024年年底的积极信号，越南水产行业有理由预计2025年将出现更强劲的增长。

越南政府批准了《2030年越南国家水产品资源保护和开发国家计划》，以保护和再生水产品资源，确保水产行业可持续发展。

此外，水产行业还受益于我国签署的许多自由贸易协定（FTA）。其中包括《越南-欧盟自由贸易协定》（EVFTA）；《全面且进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）；《东盟-中国自由贸易协定》（ACFTA）；《越南-韩国自由贸易协定》（VKFTA）或《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。参与并有效执行这些贸易协定有助于越南水产行业利用优惠关税扩大市场。

目前，越南水产行业各家企业也推动在养殖和加工过程中的应用，不仅提高生产力和产品质量，而且有助于扩大出口市场。这些进步肯定了越南水产行业的地位，提高其在国际舞台上的竞争力。

2024年是越南水产行业在经历2023年的困难后迅速适应和强劲复苏的一年。在各家企业的努力和政府及相关部门的支持下，越南水产行业能够实现既定目标并为2025年可持续发展创造动力。（完）