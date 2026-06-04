越南水产品积极巩固美国市场份额

越南水产加工与出口协会（VASEP）副秘书长黎姮表示，美国给予越南梭子蟹捕捞业同等效力认定，将为该产品带来较为明显的短期机遇。对于越南企业而言，当前是落实下半年订单的有利时机，同时应加强与美国客户的沟通，积极说明原料来源及捕捞档案的合规情况。



与梭子蟹产品形成鲜明对比的是，虾类产品在美国市场持续承压。除面临税收压力外，美国市场虾类需求依然疲软。美国数据显示，2026年第一季度，美国虾类进口量同比下降11%，其中3月份降幅高达19%。这一趋势表明，在价格和成本压力持续上升的背景下，市场需求短期内难以明显恢复，美国进口商对虾类采购订单仍保持谨慎态度。



与此同时，受《海洋哺乳动物保护法》（MMPA）相关规定影响，金枪鱼及其他海产品对美出口仍受到严格监管。对于越南金枪鱼出口企业而言，当前最大的挑战在于满足日趋严格的合规要求。只有做好产品溯源管理、捕捞记录和相关证明文件管理的企业，才有望保住订单、稳定市场份额并降低经营风险。



面对不断提高的市场准入门槛和激烈的竞争压力，越南水产业应重点发展附加值较高、规格标准稳定且较少依赖价格竞争的产品，以增强抗风险能力。

尽管面临诸多挑战，美国仍是越南水产品最重要的市场之一。然而，美国市场已不再是依靠低价优势即可维持增长的市场。只有紧跟美国政策变化，选择具有市场空间的产品类别，并确保符合各项合规要求的企业，才能长期巩固并扩大在美国市场的份额。